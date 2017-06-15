Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Malatya-Adıyaman Abdülharap Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1985-1996 yılları arasında inşa edilen ve normal su kotunda göl hacmi ile 240,00 hm küplük kapasitede olan barajın kurulmasının ardından, hedeflenen 22 bin 91 hektarlık bir alan kuraklık tehlikesi altında.

SU POMPALARI İLE SULAR ÇEKİLDİ

Baraj suyunda sulama yapan üreticiler önlem alınmazsa barajın daha büyük tehlikeler ile karşı karşıya kalacağına dikkat çektiler. Üreticiler, yaşanan kuraklık ile birlikte baraj içerinde su pompaları ile suların çekildiğini belirtti. Tarım üreticisi Ahmet Usar, “Barajın kuruması sadece kuraklık ile bağlantılı değil. Burada ihmal de var. Bir defa devletin artık ‘vahşi’ sulama yapan üreticilere önlem alması gerekiyor. Artık suyumuz yetersiz, bunun için önlem almamız gerekirken halen bu ülkede birçok üretici babadan-dededen kalma yöntemle sulama yapıyor. Sulama birlikleri de üreticilerden alalım da nasıl olursa olsun. Bir gün bu hoyratça kulanmış olduğumuz suyun sonu gelecek, o zaman ne yapacağız. Dünyanın büyük bölümü damlama sistemi ile tarım arazisini sularken biz bir dönemde Gap Barajı’nın suyunu bitirdik. Bugünden önlem almazsak yarın çocuklarımız susuzluğu faturasını ödeyecek. Türkiye de öyle su zengini bir ülke değil” dedi.

YÜZEN ADALAR KARAYA OTURDU

Yeşilyurt ilçesi Bürücek Yaylası’nda yaşayan üreticiler ise yaşanan su sıkıntısı ile ilgili olarak BUSABAH’a konuştu. Hüseyin Özdemir isimli vatandaş, devletin alacağı tedbirlerin yanı sıra vahşi sulamanın da önüne geçilmesi gerektiğine dikkat çekti. Özdemir, “Çat Barajı’nın kaderi midir bu bilmiyorum ama her sene aynı sıkıntı yaşanıyor. DSİ yetkilerinin başka kaynakları da Çat Baraj’ına yönlendireceğini duyduk. Barajın simgesi olan yüzen adalar da bu yıl karaya oturmuş durumda” ifadelerinde bulundu.

EĞİTİM ŞART

Baraj sularının yok olması ile birlikte hayvancılılık ve tarımda kötü senaryolara hazır olunması gerektiği anlatan Hamit Sancaklı isimli vatandaş da, “Tarım ve hayvancılıkta halen sulama olarak dedemizden kalma uygulamaları kullanıyoruz. Türkiye su cenneti değil. Yetkiler, sırf kuraklık kapıyı çaldığında uyarı yapmasınlar. Üreticiler neden eğitimden geçirilmiyor. Üreticiler devletten destek alıyor değil mi? Bu destekleri almak için eğitim şartı koyacak. Bazı üreticiler var ki senenin birkaç günü geliyor tarlasına ekimi yapıyor ne kadar su varsa veriyor. Suyu ne kadar çok verirsem çok iyi ürün elde ederim diyen bir yanlış anlayış var. Tarım il müdürlükleri, ziraat odaları, sulama birlikleri sulama ve kaliteli tarım için eğitimi mecburi yapması gerekiyor” diye konuştu.

ŞEREFHAN DERESİ UMUT OLACAKTI AMA!

İhalesinin üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen Şerefhan Deresi’nin tamamlanmamasına tepki gösteren Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat BUSABAH gazetesine önceki aylarda yaptığı açıklamada, “Şerefhan Deresi tamamlanması Çat Barajı’nı doldurmaz ama hiç olmazsa 2 sulamalık su olur. Çat Barajı’nda su olsa, bu barajdan artan suyun bir kısmı içme suyu olarak da kullanılabilir. Eğer Çat Barajı’nda su olmazsa, kar ve yağmur yağmazsa ve Malatya’da içme suyu azalırsa Malatya’nın nüfusuna içme suyu yetmez. Çünkü eskiden içme suyu yalnız Malatya merkeze veriliyordu. Malatya büyükşehir olmasıyla birlikte su Malatya sınırlarının tamamına veriliyor. Malatya’nın sınırlarının tamamına var olan içme suyunun yetmesi mümkün değil. İnsanlarımız isyan ediyor. ‘Çevreyolunun altındaki 3-4 katlı binalara su çıkmıyor’ diyorlar. Bunun çözümü nedir? Bu konuda kimse kafa yormuyor. Geçmişte Aksu’dan bahsedildi. Şimdi Aksu’yla ilgili hiçbir çalışma yok. Ancak çevre illerimizdeki akan bazı suların lafını edip, oradaki insanları uyarıyoruz. Kendimiz için yaptığımız bir işimiz yok. Bu mevsimde hiç kimse suyla ilgili konuşmuyor, sulama sezonu olduğu zaman 2 su verdiniz, 3 su verdiniz, ağaçlarımız kurudu diye feryat ederler. Aslında feryat edilecek zaman şimdi.”

Konuyla ilgili bir açıklama da yapılmıştı.













TAHİR ÖZÇELİK