02 Ocak 2018 Salı

Ad ve soyadlarda düzeltme yapılabilecek

Bir çoğumuzun etrafından imla hatası yüzünden ad ve soyadında sıkıntı olan insanlar var. Artık bu problem olmaktan çıktı. Mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadlarda yazım ile imladan kaynaklanan anlam değişikliklerinin düzeltilmesine başlandı.

02 Ocak 2018 Salı 12:06
Ad ve soyadlarda düzeltme yapılabilecek

  Yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilmesine imkan tanındı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce bu düzeltme işlemleri başladı.
Buna göre, ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler, bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edecek. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Yurt dışında bulunanlar ise ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvurabilecek. Dış temsilcilikler tarafından bu talepler il veya ilçe idare kurullarınca değerlendirilmek üzere başvuru yapanların aile kütüğünde kayıtlı olduğu yerin valilik veya kaymakamlığına bildirilecek. Değiştirme taleplerinde bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmayacak. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAd Ve Soyadlarda Düzeltme

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