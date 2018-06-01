Acının üzerinden 1 yıl geçti

Uludere ilçesi Şenoba beldesi yakınlarında 31 Mayıs 2017’de meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen eski 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın’ın da aralarında bulunduğu 2'si pilot, biri teknisyen, 13 asker için Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Şehitlik Anıtı önünde anma programı düzenlendi.

OLAY NASIL OLDU?

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın ile beraberindeki askeri heyet, 31 Mayıs 2017’de Uludere ilçesi Şenoba Beldesi’ndeki üs bölgelerini denetledi. Denetlemenin ardından aynı akşam 20.50 sıralarında AS 532 Cougar tipi askeri helikopterle hareket edildi. Şenoba Tugay Komutanlığı’ndan havalanan helikopter, kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Helikopterin yüksek gerilim hatlarına takıldıktan sonra 300 metre yükseklikten yere çakıldığı öğrenildi.

Dağlık alanda helikopterin enkazına ulaşan ekipler, Tümgeneral Aydoğan Aydın, Albay Oğuzhan Küçükdemir, Albay Gökhan Peker, Yarbay Songül Yakut, Binbaşı Koray Onay, Yüzbaşı İlker Acar, Yüzbaşı Nuri Şener, Kıdemli Başçavuş Mehmet Erdoğan, Uzman Çavuş Zeki Koç, Pilot Yüzbaşı Serhat Sığınak, Pilot Üstteğmen Abdülmüttalip Kesikbaş, Teknik Başçavuş Fevzi Kıral ve Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekal’ın şehit olduğunu belirledi.

Bu olay ülke genelinde derin bir acıya neden oldu. Şehit olanlardan Yarbay Songül Yakut ise Malatyalıydı.

SOGÜL YAKUT KİMDİR?

Songül Yakut, 1976'da Malatya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Malatya'da tamamladıktan sonra Kara Harp Okulu'nun jandarma sınıfından 1997 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında Beypazarı'nda görev yaptı ve görev yaptığı bölgelerde aile içi şiddete karşı verdiği mücadele ile tanınan bir isimdi. Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olarak bilinen Songül Yakut, yüksek lisans eğitimi ve başarılı çalışmaları nedeniyle 1 yıl erken terfi ederek yüzbaşı rütbesine ulaştı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpasıyla görevinden uzaklaştırılan Songül Yakut, verdiği zorlu hukuk mücadelesiyle üniformasına geri dönmüştü.

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