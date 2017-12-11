Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beydağı Devlet Hastanesi ve birçok özel hastanenin acil servislerinde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Kış aylarının ve dolayısı ile soğukların kendini hissettirmesi ile ana-baba gününe dönen acil servisler, değil hastaya, kendine bile yetmez hale geldi.

Tüm kronik hastalığı olan kişilerde hastalık belirtilerinin ağırlaşması, tansiyon yükselmesi, yanlış beslenmeye dayalı ülser ve gastritlerin kötüleşmesi, şeker hastalarında su kaybı, kan şekeri düşmesine bağlı olarak bayılma ve halsizlik, bulantı ve kusma, şiddetli baş ağrıları, hassas ülser ya da gastriti olan hastalarda mide yanmaları, karın ağrısı ve şişkinlik, mikrobik ishali ya da besin zehirlenmesi olan hastalarda elektrolit ve sıvı dengesinin bozulmasının yarattığı genel durum bozukluğu belirtileri… Bunlar hastane acil servislerinde en sık görülen hastalık ve şikayetler olarak belirtiliyor.

YÜKSEK ATEŞ, İSHAL…

Kış aylarının gelmesi ile birlikte ise bunca soruna bir de soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar eklendi. Mide bulantıları, ishaller, yüksek ateşler şu sıralar hastane acillerinde en çok duyulan sıkıntılar olarak karşımıza çıkıyor. Asıl meselesi ise acil servislerde yaşanan yoğunluk ve beraberinde gelen mağduriyet…

DOKTORLAR KOŞTURUYOR!

Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisi’nde yaşanan yoğunlukta, iddiaya göre, yer olmadığı için hastaların serumlarını ayakta bile aldığı ifade edilirken, vatandaşlar bu duruma çare bulunmasını istedi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde ise “acil” hastalar sıraya girerek saatlerce bekledi. Her hastaya yetişmeye çalışan doktorlar ve hastalığına çare bulunmasını bekleyen hastalar içler acısı durumlar oluşturdu.

BEKLİYORUZ!

Vatandaşlardan Ali Korkmaz, “Kızım ateşlendi, hastaneye getirdik. Geldiğimizden beri kuyrukta bekliyoruz. Hasta kabul masasında kaydımızı yaptırıp doktorun yanına geçeceğiz. Gördüğümüz kadarıyla doktorlar elinden geleni yapıyor ama yetişmiyor” diye konuştu.

AİLE HEKİMLİĞİNE GİDİLMELİ

Vatandaşlardan Hatice Yaş ise bu durumun çok ciddi olduğunu belirtti. Yaş, “Çok acil hastalar geliyor. Bu yoğunluk daha ciddi sonuçları beraberinde getirebilir. Çok acil hastalara yetişmesi gerek personelin. Bence çok acil olmayan hastalar aile hekimliğine gitmeli” sözlerini kaydetti.

Öte yandan Malatya’nın en kalabalık ilçelerinden biri olan Battalgazi’de devlet hastanesi yapılması bekleniyor. Eski Devlet Hastanesinin yerine yapılacak olan hastane ile acil servislerin rahatlaması öngörülüyor.









TÜRKAN YILDIZ