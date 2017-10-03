03 Ekim 2017 Salı

“Adalet istiyoruz”

Açılışa daveti iptal edildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makineleri Müzesi hizmete sunuldu. Müzenin açılışına Fotoğraf Sanatçısı İsa Çelik’in katılmaması dikkat çekti. Sosyal medya hesabındaki Hükümet karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken Çelik’in, söz konusu paylaşımlarından dolayı davetinin iptal edildiği bilgisi edinildi.

03 Ekim 2017 Salı 12:09
Açılışa daveti iptal edildi

  İçerisinde en eskisi bin 876 yılına ait olan ve toplamda bin 890 adet fotoğraf makinesinin sergilendiği Türkiye’nin en büyük Fotoğraf Makineleri Müzesi içerisinde fotoğraf makinelerine ait aksesuarlar, film yıkama ve kart baskı laboratuarı da yer alıyor. Nostaljik mini bir sinema salonu ile Malatya Hatırası köşesinin de bulunduğu müze, ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebiliyor.

BAKAN TÜFENKCİ’NİN KATILIMIYLA AÇILIŞ YAPILDI
  Bu anlamda, söz konusu müzenin açılışı geçtiğimiz hafta sonu Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımı ile yapıldı. Bakan Tüfenkci, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini kutluyorum. Özellikle Malatya’da neler oluyor, Malatya’da belediyeler ne iş yapıyor, sosyal belediyecilik nerede veya kültürel belediyecilik nerede dendiğinde esasında bakıyoruz ki, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere diğer başkanlarımız kültürel anlamda, kültürel belediyeciliğin her alanında kendilerini ispat ettiler. Malatya kültürünü ayakta tutma adına, Malatya’nın kadim kültürünü ortaya çıkarma adına belediyelerimiz desteklerini esirgemiyorlar. Biz Hükümet olarak gerçekten her zaman, her yerde özellikle kültürel anlamda kadim kültürümüzü geliştirme, bunu yeni nesillere tanıtma adına her türlü çabayı, her türlü faaliyeti destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz. Özellikle bu alanlarda milletimizin sahip çıkması, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın sahip çıkması, özellikle milletimizin, sanatçılarımızın sahip çıkması, onlara değer vermesi, onların el emeği göz nurunu değerlendirmek hem Hükümetimiz hem de en önemlisi hükümetten önce milletimizin sahip çıkması önemli. Bu anlamıyla Malatyalı kadirşinastır ve hemşehrimiz Baki Tamer Selçuk’a ayrıca teşekkür ediyorum. Bu koleksiyon sadece Malatya’mız için değil Türkiye için önemli. Ben emeği geçenlere özellikle teşekkür ediyorum. Ben uzakta, yakında bulunan bütün hemşehrilerimizin buraya sahip çıkmalarını, bu koleksiyonu gezmelerini özellikle istirham ediyorum.  Bu hazineyi de bütün Türkiye’nin, dünyanın görmesini istiyorum” ifadelerine yer vermişti.

PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE…
  Öte yandan müzenin açılışına Fotoğraf Sanatçısı İsa Çelik davet edilmişti ancak sanatçının açılışta olmadığı görüldü. Çelik’in sosyal medyadaki hesabında Hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı paylaşımları olduğu dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, Çelik’in bu paylaşımları nedeniyle daveti iptal edildi. 

TÜRKAN YILDIZ
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