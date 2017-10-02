Törene Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürü Levent İskenderoğlu, MTTB Genel Sekreteri Mehmet Akif Olgun, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ve davetliler katıldı.

Programın açılışı konuşmasını yapan Milli Türk Talebe Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Olgun, Malatya'da ilim ve irfan için açılışı yapılan 'Şehir Medeniyet ve Kitap Kafe' projesinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Milli Türk Talebe Birliği'nin yüklenmiş olduğu misyonu bildiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Bilinçli bir gençliğin yetişmesinde Milli Türk Talebe Birliği yeniden bir misyon üstlendi. Bu çalışmaları taktirle karşılıyoruz, buna ülkemiz adına, geleceğiz adına ihtiyacımız var" dedi.

BU ÇATI YIKILMAMALI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, gençliğin Türkiye'nin çatısını oluşturduğunu ifade ederek, "Bu çatı hiç bir zaman yıkılmamalı. Bu çatıyı oluşturan gençlerimizin yetişmesinde konusunda Milli Türk Talebe Birliğinin çalışmalarını çok önemsiyoruz. MTTB'den yetişmiş nice güzel insanlar bugün Türkiye'yi yöneten idare kademesinde" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Ali Kaban ise "Eğer gençlik yanlış yönlendirilir ise ülkenin ciddi manada felaketine sebep olacak bir kitleyi oluşturur. Bu anlamda biz bunu tarihimizde Celali İsyanları döneminde gördük. Yanlış yönlendirilen gençliğin koskoca bir imparatorluğun batırılışının ilk adımlarını o dönem gelmişti. Bunun bir benzerini 1970'lerde ve 80'lerde gördük. Bu anlamda gençlerimizin bu çalışmasının çok büyük sonuçlara sebep olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

HÜKÜMETİMİZ ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYOR

Malatya’nın Milli Türk Talebe Birliği içerisinde hep güçlü olduğunu belirten Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, "Gelecek gençlerimizin iyi yetiştirmesine bağlı, dolayısıyla bizlerin her bir gencimizi yetiştirmemiz geleceğe hazırlamamız en büyük yatırım. Hem eğitim noktasında okulların fiziki durumlarını iyileştirirken bir yandan da interneti gençlerimizin hizmetine vererek, üniversitelerimizde de gelişen çağın teknolojisine uyum sağlanması noktasında Hükümetimiz elinden gelen gayreti gösteriyor" dedi.

Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üniversitelerimizi 81 ile yaydık ve 81 ilde üniversitelerimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan eğitime büyük önem veriyor. En büyük kaynak beşeri insan kaynağıdır. İnsan kaynağınız yoksa yapılanların sürdürülebilirliği yoktur. Daha müreffeh bir ülkeyi oluşturabilme adına gençlerimizin kendini yetiştirmesinin önemi yatıyor, bu anlamda bizler bu adımı önemsiyoruz."

Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

İHA