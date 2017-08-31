Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kurban Bayramı tatili nedeniyle acil serviste birtakım önlemler aldı. Alınan önlemler içerisinde kurban kesiminde meydana gelebilecek yaralanmalar ve olası trafik kazaları dikkate alınarak görevli personel sayısı artırıldı.

10 DOKTOR ÇALIŞACAK

Acil servislerde bayram sabahından başlamak üzere mevcut görevli hekimlere ek olarak, kırık çıkık yaralanmalarına karşı ortopedi hekimleri ile birlikte, olası kurban kazalarındaki bıçak yaralanmalarına da müdahale etmek üzere genel cerrahi uzmanlarının artığı öğrenildi. Kurban Bayramı tatili süresince polikliniklerin kapalı olacağı için bütün hastaların tedavisinin acil serviste yapılacağını ön görüldüğünden yaklaşık 10 hekim görev yapacak.

MUTLU SARIGÜL