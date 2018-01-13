13 Ocak 2018 Cumartesi

Açıköğretimlilere Avrupa deneyimi fırsatı

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ve Açıköğretim Fakültesi işbirliği ile yürütülen Avrupa Gönüllü Hizmeti Projelerine yeni fırsatlar eklendi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:15
Açıköğretimlilere Avrupa deneyimi fırsatı

  Açıköğretim Sistemi öğrencilerine yönelik 2017 Ekim başvuru döneminde toplu gönderim üzerine tasarlanmış çok ortaklı 2 proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Bu kapsamda 7 ülkeye 2 haftadan 12 aya kadar sürelerde Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrenciler gönderilecek. İtalya’da yaşlı bakım merkezinde, Portekiz’de gençlik merkezinde, Macaristan’da okul öncesi eğitim kurumlarında, Bulgaristan’da engelli bakım merkezinde, İspanya’da eko köyde, Hırvatistan’da doğal çevreyi koruma merkezinde gerçekleşecek projelerde gençler gönüllü olarak yer alacaklar. Bu çalışma planına gittikleri ülkenin dil kursunu ücretsiz olarak almak da dahil olacak. Malatya’da da Açıköğretim öğrencileri bulunuyor…

"GÖNÜLLÜLERİMİZİN TÜM İHTİYAÇLARI PROJE KAPSAMINDA KARŞILANIYOR"
  Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, "Yeni yılın başında Açıköğretim öğrencilerimize yönelik iki yeni Avrupa projesinin kabul edilmesi memnuniyet verici. Yapılan faaliyetler ve hazırlık süreci için gönüllüler herhangi bir ücret ödemeyecek ve projeyle bağlantılı giderler proje bütçesinden karşılanacak. Gönüllü öğrencilerimizin; pasaport, vize, sağlık sigortası, seyahat giderleri, konaklama ve yeme-içme giderleri, dil desteği, cep harçlığı gibi bütün ihtiyaçları proje kapsamında karşılanıyor. Ayrıca gönüllülere faaliyetleri boyunca bir de rehber eşlik ediyor. Projeyi başarıyla tamamlayan öğrencilere bir de uluslararası geçerlilik taşıyan ve yeterliliklerini belgeleyen Youthpass Sertifikası veriliyor” dedi.

Projelerde gönüllü seçimlerine dair duyurunun 8-31 Ocak tarihleri arasında http://eurodesk.anadolu.edu.tr/tr/ web sayfasından ve AÖF Anadolum facebook sayfasından yapılacağı belirtildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahAçıköğretimAvrupa Deneyimi Fırsatı

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