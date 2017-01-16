2 gün boyunca, 4 oturumda gerçekleşecek sınavlara 1 milyon 371 bin 859 öğrenci katılıyor. Türkiye genelinde 124 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlarda, 507 bin 2 kişi görev alırken, 202 bin 227 salon kullanılıyor.

EĞİTİMİMİN DEVAMINI GETİRİYORUM

Bu anlamda gazetemize konuşan öğrenciler duygularını ifade ettiler. Uluslararası İlişkiler 3’üncü sınıf öğrencisi Musa Tutar, "Daha önce Bayburt Üniversitesi’nde Dış Ticaret Bölümünde eğitim gördüm Şimdi Uluslararsı İlişkiler Bölümünde, eğitimimin devamını getiriyorum. Uzun süreden beri sınavlara hazırlanıyorum. İnşallah başarılı bir şekilde sınavlarıma girip, derslerimi vermeyi istiyorum" şeklinde konuştu.

İşletme Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Süheyla Sucuoğlu ise, sınav ile ilgili yorumlarını anlatarak, Açıköğretimin çalışan kişiler için çok faydalı olduğunu kaydetti.

SELAHATTİN BAYRAK