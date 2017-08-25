25 Ağustos 2017 Cuma

Açılış boş tribünler önünde

Açıköğretim e-Devlet’te

Vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için sunduğu hizmetleri her geçen gün artıran e-Devlet Kapısı, 2.5 milyona yakın öğrencisi olan Açıköğretim Sistemi hizmetlerini de sunmaya başladı. Malatya’da da bu kolaylıktan faydalanılabilecek.

25 Ağustos 2017 Cuma 13:07
Açıköğretim e-Devlet’te

  Türksat A.Ş. ile Anadolu Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği çalışmaları neticesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin “Öğrenci Kayıt Bilgileri Sorgulama” hizmeti ile “Sınav Notu Sorgulama” hizmeti e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başlandı.

Böylece, kamu hizmetlerini www.turkiye.gov.tr ve mobil uygulama üzerinden güvenli bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran e-Devlet Kapısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde kayıtlı öğrencilerin, açık öğretim bürolarına gitmeden ev rahatlığında 7 gün 24 saat işlem yapabilmelerini sağlamış oldu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 24 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 23 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya