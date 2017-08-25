Türksat A.Ş. ile Anadolu Üniversitesi arasında gerçekleştirilen iş birliği çalışmaları neticesinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi’nin “Öğrenci Kayıt Bilgileri Sorgulama” hizmeti ile “Sınav Notu Sorgulama” hizmeti e-Devlet Kapısı üzerinden sunulmaya başlandı.

Böylece, kamu hizmetlerini www.turkiye.gov.tr ve mobil uygulama üzerinden güvenli bir şekilde kullanıcılarına ulaştıran e-Devlet Kapısı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde kayıtlı öğrencilerin, açık öğretim bürolarına gitmeden ev rahatlığında 7 gün 24 saat işlem yapabilmelerini sağlamış oldu.

İHA