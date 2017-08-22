22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Açıköğretim artık e-Devlette

Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi’ne göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri öğrencilerine ve mezunlarına e-Devlet üzerinden hizmet sunarak bir ilki gerçekleştirmeyi planlıyor. Uygulamadan Malatya’da Açıköğretim üzerinden eğitim gören adaylar yararlanabilecek.

22 Ağustos 2017 Salı 11:21
Açıköğretim artık e-Devlette

Bu sayede ilk kez bir üniversite, e-Devlet üzerinden 3 milyona yakın öğrencisine öğrencilik hizmeti vermeye başlamış olacak. Ocak 2017’de protokolü imzalanan sistemin deneme süreci tamamlanarak hizmete başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kayıtlı öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları işlemler göz önüne alınarak hazırlanan bu sistemde yapılabilecekler arasında 'öğrenci kayıt bilgileri sorgulama, sınav giriş yeri sorgulama, sınav notu sorgulama ve not durum bilgileri sorgulama' yer alıyor.

"E-DEVLET UYGULAMALARI ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ"
  Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bu sistemle birlikte öğrencilerin bürolara gitmelerine gerek kalmadan birçok bilgiyi ve belgeyi elde edebilmesini sağlamış olacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Yücel Güney, “Eğitim-öğretim faaliyetlerinin farklı boyutlarında, teknolojinin sunduğu olanaklar çerçevesinde yenilikler yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda e-Devlet uygulamaları öğrencilerimiz için oldukça önemli. Yaptığımız çalışmalar ile öncelikle öğrencilerimize hızlı bilgi sunmayı amaçlıyoruz. Öğrencilerimize farklı kanallardan destek faaliyetleri yürütüyoruz. Öğrencilerimizin en sık ihtiyaç duyduğu bilgileri artık e-Devlet kapısından da sunabileceğiz. Projenin sonraki aşamasında bürolardan alınan belgeler, dijital belge doğrulamalı olarak e-Devlet kapısından sunulacak. E-Devlet projesi bu anlamda yükseköğretimde Anadolu Üniversitesinin farkını ortaya koyacaktır” dedi. 

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 22 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 21 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya