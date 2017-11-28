Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında liseye girişte uygulanacak yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yeni sistemde sadece 8’inci sınıftan soru sorulacağını belirterek, “Üniversite için soru sayısı artınca, biz de artırdık. 20 fen, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 da yabancı dilden soracağız. TEOG'da çıkan sorular da bu dağılıma eşitti. 135 dakika verilecek. Tek oturumda olacak. 90 soru 135 dakikada yanıtlanacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce açık uçlu sorunun daha doğru olacağını ifade ettiklerini hatırlatan Yılmaz, “Açık uçlu soru olmayacak. Ancak toplumda şöyle bir algı var, bunun değerlendirmesini objektif olarak yapabilmek mümkün değil” açıklamasında bulundu.

İHA