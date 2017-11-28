28 Kasım 2017 Salı

Açık uçlu soru sorulmayacak

Liseye girişte uygulanacak yeni sistem merak ediliyor. Malatya’da da binlerce öğrenciyi etkileyecek olan bu sistem hakkında bazı bilgiler veren Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liseye girişte uygulanacak yeni sistemde açık uçlu soru sorulmayacağını açıkladı.

28 Kasım 2017 Salı 12:06
Açık uçlu soru sorulmayacak

  Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında liseye girişte uygulanacak yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, yeni sistemde sadece 8’inci sınıftan soru sorulacağını belirterek, “Üniversite için soru sayısı artınca, biz de artırdık. 20 fen, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 da yabancı dilden soracağız. TEOG'da çıkan sorular da bu dağılıma eşitti. 135 dakika verilecek. Tek oturumda olacak. 90 soru 135 dakikada yanıtlanacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce açık uçlu sorunun daha doğru olacağını ifade ettiklerini hatırlatan Yılmaz, “Açık uçlu soru olmayacak. Ancak toplumda şöyle bir algı var, bunun değerlendirmesini objektif olarak yapabilmek mümkün değil” açıklamasında bulundu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Liseye Giriş SınavıBusabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 28 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017