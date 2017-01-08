Türkiye genelinde sigarayla mücadelede yeni dönem başlıyor. Bundan sonra kıraathaneler, restoran ve kafelerin açılan bölmelerinde de sigara içilemeyeceği ve Sağlık Bakanlığının sigarayla mücadelede sigara içme oranın yüzde 31’den yüzde 26’ya düşmesi konularını BUSABAH’a değerlendiren Malatya Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Hacı Karanfil, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Karanfil, sigara içme oranına değindi.

KAÇAK SİGARA

Başkan Karanfil, “Sigaraya zam yapıldıkça vatandaşlarımız kaçak sigaraya yöneldi. Kaçak sigarayı içenler de devlet kayıtlarında bulunmadığı için sigara içme oranı bana göre yüzde 50’lilere çıktı. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu hepimiz biliyor ve bundan da mutabıkız. Bunu da kimse inkar etmiyor. Böyle önlemler alınacağına bu ülkede sigara satışının yasak edilmesi gerekiyor. Siz devlet olarak sigara satışı yapacaksınız, bundan para kazanacaksınız ve sonrada vatandaşa, kahveciye, kahveciye, lokantacıya, çay ocağına diyeceksiniz ki, ‘Sigara içirmeyin yoksa ben sana ceza yazarım.’ Böyle bir mantığın ne kadar doğru olduğunu bilemiyorum. Bana göre bu yanlış bir uygulama. Bu esnaflarımıza da yazık. Vatandaşa, esnafa ceza yazmak için her türlü yol deneniyor” şeklinde konuştu.

ESNAF DUVARINI YIKTI

Esnafların sigara içme alanı yapmak için birçok masraf yaptığını dile getiren Başkan Karanfil, “Esnaflarımız bundan sonra her halde iş yerlerini kapatacak. Böyle bir durumda başka ne yapılabilir ki? Sigara içilen bölmeleri de yasak ettikten sonra esnaflarımız buna karşı ne yapabilir? Devletimiz zamanında izin verdi. Devletimiz, ‘İşyerinin yüzde 51’ini aç, ben sana sigara içme ruhsatını vereyim’ dedi. Bu sözden dolayı birçok esnafımız yüzde 51’lik açık alan için dünyanın parasını harcadı ve işyerlerini istenilen şekle getirdi. Esnaf balkonunu yıktı, duvarını yıktı, açık alan yaptı. Sağlık Bakanlığı da içilebilir dedi. Şimdi kalkıyorsunuz böyle bir karar alıyorsunuz. Esnaflar elinden geleni yaptı, birçok para harcadı ve ‘bu da olmaz’ deniyor. Sigara bu kadar tehlikeliyse o zaman sigarayı yasaklayıp, ülkede satmayacaksınız. Esnaf bitiyor” ifadelerini kullandı.

EĞİTİM VURGUSU

Sigaranın bırakılmasının eğitimle olabileceğini belirten Başkan Karanfil, “Eğer sigara içilmesinin önüne geçmek istiyorsak, devlet olarak, millet olarak yapacağımız en güzel şey sigaranın zararlarını anlatmamız. Bu görsel basınla, yazılı basınla, yoksa eğitim şekliyle olur. Bu konuyu sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Ve vatandaş kendiliğinden sigarayı bırakmalı. Kahveciye, çaycıya, kafeciye ve lokantacıya yasak getirmekle sigara içilmenin önüne geçilemez” dedi.

MUTLU SARIGÜL