Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110175
ALTIN
174.247
DOLAR
4.0846
STERLİN
5.6932
EURO
4.9901

Acı Haber Geldi

Şırnak’ın Uşak’a Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jan. Üst Çvş. Sadık Akın şehit oldu.

Acı Haber Geldi

Şırnak’ın Uşak’a Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Jan. Üst Çvş. Sadık Akın şehit oldu.

24 Nisan 2018 Salı 13:42
Acı Haber Geldi

Edinilen bilgiye göre aslen Uşak Banaz İlçesi Büyükoturak nüfusuna kayıtlı olan Jan. Üst Çvş. Sadık Akın (29), bu sabah saatlerinde Şırnak’ın Bestler Dereler Soru Tepe mevkiinde devam eden operasyon sırasında, teröristler tarafından daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düş

Şehidin İzmir Bayraklı da yaşayan ailesine acı haber ulaştırılırken, naaşının nereye defnedileceği konusu henüz netlik kazanmadı. 29 yaşında olan Şehit Jan. Üst Çvş. Sadık Akın'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
şırnakŞEHİTSadık Akın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5.1 Samsat'ı Bu Hale Getirdi
5.1 Samsat'ı Bu Hale Getirdi
CHP İle SP'den İttifak Açıklaması
CHP İle SP'den İttifak Açıklaması
YSK’dan Erken Seçimle İlgili 2 Önemli Karar
YSK’dan Erken Seçimle İlgili 2 Önemli Karar

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim