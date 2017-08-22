Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kasaplar için hazırladığı risk kontrolü listesinde alınması gereken tedbirler içerisinde olan çelik eldiven, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların gözdesi oluyor. 285 liradan satışa sunulan paslanmaz tel ile örgü şeklinde üretilen çelik eldiven Kurban Bayramı'nda acemi kasapların yaralanmalarının önüne geçmiş olacak. Çelik eldiven; bıçak, balta, satır gibi kesici aletlerin de darbelerinden etkilenmiyor.

ÇELİK VE PASLANMAZ BİR ÖRGÜDEN YAPILIYOR

57 yaşındaki hırdavatçı Recep Şişmek, çelik eldivenin satışına başlandığını belirtti. Eldivenin çelik ve paslanmaz bir örgüden yapıldığını söyleyen Şimşek, "Bıçak darbelerinden ve ufak çiziklerden korunmak için sağlıklı kesim yapabilmek adına kullanmalıyız. İnsanlar pek bilmiyor çelik eldiveni ama gelip eldiveni gören ne kadar güvenli olduğunu hissedenler ise alıyorlar" dedi.

HERKESİN ALMASI GEREKİYOR

Çelik eldivenin fiyatının 285 liradan satışa sunulduğunu aktaran Şimşek, "Asya ülkelerinde üretilenler biraz daha ucuz oluyor. Almanya, İtalya malları geliyor genellikle. Çok kullanışlı ve kanunen mecburi bir eldiven. Herkesin alması gerekiyor. Bütün kasapların, etle uğraşan kurumların bunu alıp bunu kullanması gerekiyor. Eldivenimizin Türkiye'de üretimi yok yurt dışından ithal olarak getiriliyor. Fransa'dan getirilen ürünler birinci kalite iken, Çin'de üretilen çelik eldivenler ise ikinci kalite ürünler. Çok kullanışlı ve kanunen mecburi bir eldiven. Herkesin alması gerekiyor. Bütün kasapların, etle uğraşan kurumların bunu alıp bunu kullanması gerekiyor. Esnekliği ile kullanımı gayet kolay. Terletme yapmıyor ve kullanımı gayet rahat" diye konuştu.

İHA