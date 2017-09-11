11 Eylül 2017 Pazartesi

Valinin makam aracının önüne atladı

“Aç ve açıkta kalmasına müsaade etmeyiz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Dilek Mahallesi Başpınar Caddesi’nde evleri yanan mağdur aileleri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Burada Konuşan Başkan Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa, her iki aileye yardımcı olacağız. Hiçbir vatandaşımızın aç ve açıkta kalmasına müsaade etmeyiz” dedi.

11 Eylül 2017 Pazartesi 11:01
“Aç ve açıkta kalmasına müsaade etmeyiz”

Yangın çıkan iki katlı evde incelemelerde bulunup, ev sahipleri Vahap Polat ile Ramazan Gitmez’den yaşanan olayla ilgili detaylı bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Dilek Mahallemiz Başpınar Caddesinde ikamet eden Vahap Polat ve Ramazan Gitmez ile aile fertlerinin ikamet ettiği iki katlı evin ön bahçesinde ekmek pişirildiği sırada rüzgarın etkisiyle çıkan yangında çatı tamamen yanmış, evin iç ve dış kısımlarında ise ciddi hasarlar oluşmuştu. Bizleri teselli eden her hangi bir can kaybının yaşanmamasıdır. Ailelerimizi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ileterek evde gerekli incelemelerde bulunduk. Her iki ailenin acısını hafifletmek ve yalnız olmadıklarını göstermek için elimizden gelen ne varsa yapacağız” dedi.

TEMEL GÖREVLERİMİZDEN BİRİSİ

“Her iki ailenin de mağduriyetini gidermek için ekiplerimize gerekli talimatları verdik” diyen Başkan Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediyemizin Temizlik İşler Müdürlüğü’ne bağlı personellerimiz şu anda evin çatı kısmında temizlik yapıyorlar, ardından diğer çalışmaları da hızlandıracağız. Evimizin yeniden yapılmasını sağlayıp, eşyalarını koyduktan sonra ailemizi tekrar eski günlerine döndürmüş olacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak, zor durumda kalan vatandaşlarımıza gerekli maddi ve manevi destekte bulunmak temel görevlerimizden birisidir. Cenabı Allah böylesine talihsiz olaylardan hepimizi esirgesin, tekrarını bizlere yaşatmasın inşallah.”

HABER MERKEZİ
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