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ABONELERE ÖDEMEDE KOLAYLIK

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde 932 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat EDAŞ, elektrik borcu olan abonelerine ödemelerinde kolaylık sağlayacak.

ABONELERE ÖDEMEDE KOLAYLIK

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde 932 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunan Fırat EDAŞ, elektrik borcu olan abonelerine ödemelerinde kolaylık sağlayacak.

08 Mayıs 2018 Salı 11:18
ABONELERE ÖDEMEDE KOLAYLIK

Elektrik dağıtım sektöründe müşteri memnuniyeti esasıyla hizmet veren Fırat EDAŞ,  elektrik borcu bulunan 15 bin abonesi için borç yapılandırma kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında; mesken, tarımsal sulama ve ticarethane tarife grubuna dahil olan tüm abonelere geçmişten gelen borçlarını kapatma imkanı sunulacak.

Elektrik borcu bulunan Fırat EDAŞ aboneleri,  bu kampanya ile borcunu taksitlendirme ve gecikme faizini sildirme imkanı bulurken, bu imkanlardan 2017 yılı ve daha önceki yıllara ait icra ve dava aşamasında borcu olan tüm müşteriler yararlanabilecek.

Bu kapsamda 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Fırat Elektik Dağıtım A.Ş.’nin Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerindeki müşteri merkezlerine başvuran aboneler, elektrik borcunun ana parasını peşin ödemesi halinde gecikme faizinde yüzde 100 ’e varan indirimden yararlanırken; tamamını peşin ödeyemeyen aboneler ise 12 aya varan taksitlendirme imkanına sahip olacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
BorçAboneödemede KolaylıkElektirik
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