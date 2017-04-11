TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Malatya Milletvekili Taha Özhan, Fethullah Gülen’in iade süreci ile ilgili konuştu. Bunun sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyen Özhan, Amerika’nın şu sıralar bir iç çatışma içerisinde olduğunu vurguladı.

MÜSAADE ETMEMEMİZ LAZIM

Milletvekili Özhan, “Fethullah Gülen süreci sıkıntılı bir süreç. Geriye dönük sürece dair farklı değerlendirmeler de yapılabilir. Ama Amerika’daki yönetim ve yargı meselesini hem birbirinden ayrı değerlendirmek lazım hem de beraberce ayrı bir değerlendirme yapmak lazım. Yargı meselesinde ciddi sıkıntılar var. Hem süreci yargıya boğdurarak kilitlemeye çalışan bir yaklaşım var hem de diğer taraftan ‘Bu Fethullah Gülen’i zaten hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz ama zorla burada oturum çıkarttınız’ diyen başka bir damar var. Amerika’da bakan yardımcısı bunu açıkça söylüyor. Diğer taraftan Trump yönetiminden açıkçası sağlıklı bir cevap alamıyoruz. ‘Hangi konuda alıyorsunuz?’ derseniz, o da ayrı mesele. Amerika şu an çok yoğun bir iç tartışma sürecine girmiş durumda. Bizim bu süreci dikkatlice yürütüp ne yargısal sürece boğdurulmasına ne de siyasi bir malzemeye dönüştürülüp kilitlenmesine müsaade etmememiz lazım” diye konuştu.

ANLAŞMANIN HİÇBİR ANLAMI KALMIYOR

Amerika ile olan anlaşmaya da değinen Taha Özhan, “Bizim Amerika ile 1982 tarihli bir ‘suçluların iadesi’ anlaşmamız var. Bu iade anlaşmasının 6, 10 ve 12’nci maddesi çok sarih; yani yorumlanabilecek hiçbir tarafı yok. Taraflardan birisi herhangi birisi ile ilgili böyle bir talepte bulunduğunda anında gözaltına alınması gerekiyor. Bu tür anlaşmaların zaten mahiyeti şu; ben burada yargısal süreci işletemiyorum. Çünkü bu şahısla ilgili böyle bir arka plan, bilgi ve dosyalarım yok. Ama senden bana talep gelirse, normal şartlar altında hukuki süreç içerisinde bu belgelere ihtiyaç duymam gerekirken, seninle yaptığım bu anlaşmadan dolayı ben bir kere bu şahsı anında gözaltına alırım. Ondan sonra sürece bakarız. Aksi taktirde herhangi bir suçluyu yakalama ihtimalimiz yok. Birisi kaçtı diyelim, orada eşini öldürdü. Oradan Meksika’ya geçti, ardından da Türkiye’ye geldi. Bunun osyasını bilme ihtimalimiz zinhar söz konusu değil. Böyle bir anlaşma yaptığınızda ne yapmış oluyorsunuz, Amerika sizden talep ediyor, bu talebe karşılık olarak o dava dosyasını bilmemenize rağmen bir savcı makamı olarak hareket etme kabiliyetiniz olmamasına rağmen anlaşmanızdan dolayı bu şahsı anında gözaltına alıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki; ‘seninle ilgili böyle bir iddia var. Benim muhatabım olan Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşmam var. Koskoca Adalet Bakanlığı seninle ilgili böyle bir iddiada bulunuyor. Ben de seni gözaltına aldım. Ondan sonra belge-bilgi gelir. İsterlerse süreç burada devam eder ya da iade ederiz.’ İşte burada olması gereken aynen buydu. Eğer bu yapılmazsa, bu anlaşmanın hiçbir anlamı kalmıyor” sözlerine yer verdi.

İSTİSNANIN MALİYETİ BÜYÜK OLUR

Özhan, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Fethullah Gülen’i iade etmeyerek aslında küresel terörle mücadeleye büyük bir sekte vuruyorlar. Bundan sonra Türkiye’de herhangi bir Amerikalı için gelen bir talebin karşılanması için özel bir sebep kalmıyor. Zaman zaman 3’üncü ülkelere bile iade ettiğimiz adamlar olmuştur, anlaşmaya riayet etmek için. Biz seninle böyle bir anlaşma yapmışız. Fethullah Gülen meselesinde bir istisna ortaya çıkarmak isterlerse, istisnanın maliyeti büyük olur. Bu anlaşmanın bir zemini kalmaz. Bu anlaşmanın bir zemini kalmadığında başta Suriye ve Irak olmak üzere diğer birçok güvenlik işbirliği ciddi anlamda zedelenir. Bu bizim istediğimiz bir şey değil. Amerika’da anlaşmaya aykırı olacak bir şekilde süreç işliyor. Diğer taraftan da Washington’da bir kargaşa söz konusu. Biraz bunun sakinleşmesini bekliyoruz. Ama referandumdan sonra göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’nde muhtemelen Amerikan Başkanı Trump ile bir görüşme fırsatı olacak. Orada da bunlar değerlendirilir. Ama şu anki tavır, kabul edilebilir bir tavır değil.

SADECE GÜLEN’İ İSTEMİYORUZ

İşi sadece Gülen’e indirgemek doğru değil. Sadece Gülen değil, terör örgütü ile ilgisi bulunan önemli bir lider kadrosu Amerika’da bulunuyor. Sadece onu talep etmiyoruz, bizim oradan istediğimiz fazlasıyla kişi söz konusu. Terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye iade edilmesini istiyoruz. Bu kadar basit. Biz doğrudan Amerika ile ilişkisi olmayan ve terörist olunduğuna dair bir soruşturma başlatılan adamları bile iade ederken, Gülen ve oradakilerin iadesinin yapılmaması kabul edilebilir bir durum değil. Amerika açısından sağlıklı ilerlemiyor.”











TÜRKAN YILDIZ