TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, ABD'nin başkenti Washington DC'de katıldığı DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 36. Ortak Yıllık Konferansı "Goldeb Horn" adlı toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi.

Özhan konuşmasında, “Yeni Amerikan yönetiminin gerek İslam dünyası gerekse de Ortadoğu ile nasıl bir ilişki kuracağı henüz berrak değil. Ortadoğu politikasının nasıl şekilleneceğine dair yapılan analizlerin büyük bir kısmı görevleri yeni devralan isimler üzerinden yapılan spekülasyonlardan ibaret. Bu durum Rusya için de Avrupa için de böyle. Ancak yeni yönetimin Ortadoğu veya Avrupa politikasının nasıl olacağının henüz etraflıca bilinmiyor oluşu cari krizler üzerinde pozitif bir etki oluşturmuyor. Aksine Obama dönemi derin bir krize dönüşen siyasetsizlik ve sorumsuz pasifizmin sebep olduğu sorunlar daha da kırılgan hale geliyor. Türkiye-Amerika ilişkileri tam da bu kırılgan fay hatlarının üzerinde oturuyor. Bir taraftan alınacak ikili doğru kararlar ve sorumlu adımlarla hızla pozitif bir ajanda oluşturmak mümkünken; diğer yandan yanlış veya yetersiz adımlarla da geçmiş ABD yönetiminin siyasetsizliğini derinleştirmek mümkündür” ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE-AMERİKA İLİŞKİLERİ

Bush dönemine değinen ve Irak’ın işgaline o dönemde karşı çıktıklarını söyleyen Milletvekili Taha Özhan, inişli çıkışlı bir sürecin yaşanageldiğini ifade etti, “Yeni dönemde Türkiye-Amerika ilişkilerinin genel başlıkların dışında üç özel gündemi bulunmaktadır” dedi. TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, konuşmasının devamında özetle şunları kaydetti:

IRAK, SURİYE VE FETÖ

“Tekrar sıcak sorun alanlarına dönersek; üç başlık Türkiye-Amerika ilişkilerinde özel bir yere sahip durumda: Irak, Suriye ve FETÖ.

37 yıldır doğrudan farklı formlarda savaş içerisinde olan Irak krizi bugün bölgesel ve küresel bir çok güvenlik sorununun rahmi durumundadır. Irak'ta özetle 2010 sonrası hataların sürdürülmeye çalışılması sadece daha fazla kriz üretecektir. Hem DAİŞ'le mücadelenin kalıcı sonuçları olması için hem de Irak'ta 40 yıla yaklaşan istikrarsızlığın bir nebze dinmesi için muhakkak Türkiye-Amerika işbirliğine ihtiyaç vardır. Bağdat 'yeşil bölge' hükümetlerinin hem ağır vesayet altındaki yapıları hem de etnik-mezhepçi yaklaşımlarının Irak'ta düzen kurma fikrine katkı sağlamadığı ortadadır. Garip bir şekilde son 6 yıl, Irak'ta kaosu ve çatışmayı besleyen bu yaklaşımın ABD yönetimi tarafından dolaylı bir şekilde sessizce izlenmesinden dolayı güçlenmiştir. Benzer bir yaklaşımın devam etmemesi hem bölge hem de Türk-Amerikan ilişkileri açısından oldukça güçlü bir başlangıcın temelini oluşturabilir.

SURİYE KRİZİ

Bugün Suriye krizi baştan aşağı dönüşmüş, Suriye sınırlarını çoktan aşmış büyük bir sorun konumunda. Suriye krizinde yüz binlerce insanın hayatına mal olan demokrasi ve değişim talepleri kanlı bir şekilde bastırılmış oldu. Artık bölgede değişim talep etmenin asgari faturası Mısır, ağır faturası ise Suriye şeklinde akıllara kazınmış durumda. Şimdi Suriye krizi yapısal ve araçsal bir metamorfozla üç şekilde görülüyor. Birincisi Suriye içerisindeki terör örgütleri ve vekalet savaşları, ikincisi küreselleşen bir terörizm sorunu, üçüncüsü ise göçmen krizi…

FETÖ VE 15 TEMMUZ DARBESİ

Son olarak Türkiye-Amerika ilişkilerinde sıcak bir kriz alanı bulunmaktadır. Amerika, Türkiye'de 15 Temmuz kanlı darbe girişimini gerçekleştiren terör örgütüne ve liderliğine ev sahipliği yapmaya devam etmektedir. Türk halkı açısından durumun tarifi budur. Tam da bundan dolayı Türkiye'de Amerikan imajı tarihinin en kötü dönemini yaşayarak İsrail'in bile gerisine düşmüş durumdadır. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ konusunda Amerikan yönetiminin aradan geçen yedi aya rağmen ciddi hiç bir atmamış olması ortaya saçılan komplo teorilerinin artmasına, iki ülke ilişkileri açısından da sorunun daha da büyümesine yol açmaktadır. FETÖ meselesini ısrarla yargıya havale etme yaklaşımı süresini çoktan doldurmuş durumdadır. Yüzlerce insanın katledilmesine, binlercesinin yaralanmasına yol açan bir terör örgütünün hiçbir şey olmamış gibi Amerika'da bulunmaları ne müttefiklik ilişkileriyle ne uluslararası hukukla ne de iki ülkenin kendi aralarındaki bağlayıcı antlaşmalarla açıklanabilir değildir. Amerikan yönetimi hiç zaman kaybetmeden başta Fethullah Gülen olmak üzere terör örgütünün lider kadrosunu tutuklayıp Türkiye'ye iade etmek durumundadır. Bu konuda Amerikan yargı makamları dahil bir bilgi eksikliği de söz konusu değildir. Zira darbe girişimi sonrası bütün Amerikalı yetkililer delilleriyle birlikte bilgilendirildi, resmi iade talebi yapıldı. Amerikan yönetiminin FETÖ konusunda adım atmadığı bir ortamda başta terörle işbirliği olmak üzere birçok ortak sorun alanında ciddi sorunlar çıkması muhtemeldir. Yeni ABD yönetiminin FETÖ ve Suriye konusundaki çizgisinin önümüzdeki günlerde netleşeceği bekleniyor. Her iki başlıkta da Türkiye ile işbirliği sadece Türkiye'nin arzusu değil Washington'un da rasyonel tercihi olmalıdır. Aksi bir tutum stratejik müttefikliğin kaldıramayacağı derecede ilişkileri zedeleyecek sapma olacaktır.”











TÜRKAN YILDIZ