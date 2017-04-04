Bu anlamda konuyla ilgili konuşan Abbas Efendi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Üyesi Cengiz İnci, “Abbas Efendi Camii tahminlere göre 110 senelik bir camii ve tamamen yıkılmış bir vaziyetteydi. Tamamen çökmek üzereyken bir an önce tamirinin yapılması gerekiyordu. Kerpiçten yapılmıştı. Yolun ortasında kalmıştı. 1993 yılında camiinin minaresini tarihi eser olarak gösterilmişti. Aslında tarihi eser olacak bir minare değildi. Sonraki dönemlerde belediye çürük raporu vermiş ve yıkılması gerektiği yönde karar alınmıştı. Caminin yıkılıp yeniden yapılması gerektiği, mevcut halinin tehlike arz ettiği yönünde uyarı yapılmıştı” diyerek daha sonrasında neler yaptıklarını şöyle anlattı:

DANIŞTAY BİZİ HAKLI BULDU

“Biz de gerekli müracaatlarımızı yaptık ve yıkım kararını resmi olarak alıp çalışmalara başladık. Bizi bu işlemlerden bir gün sonra doktor olan bir vatandaş ‘tarihi eseri yıktılar’ diye mahkemeye vermiş. 3 ay boyunca yıkılan enkaz öylece yerde kaldı. Gazetelerde, televizyonlarda buranın tarihi eser olduğunu ve yıkılmaması gerektiğini söyleyerek mahkemelerde bizlere suçlamalarda bulunuldu. Dolayısıyla biz de olayın içine müdahil olduğumuzdan gerekli mücadelemizi başlatıp hukuki çerçevede savunmamızı yaptık. Abbas Efendi Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği eski başkanı ve eski imamı bizden rica ettiler. Sivas’ta bulunan Anıtlar Yüksek Kurulunu Malatya’ya davet ettik. Tek tek her birine camiyi gösterdik. Gördüler ve böyle bir tarihi eser olamaz dediler. Buranın tarihi eser özelliğinden çıkarılması için 15 Haziran’da Malatya’ya geldiler ve 15 Temmuz’da Tokat ilinde yapılacak toplantıda karar alınacağını söyleyerek yıkılabileceğini söylediler. Tescilinin iptali yönünde yazı elimize ulaştı ve tarihi eser olmaktan çıkarıldığını ifade etmişlerdi. Malatya’da bu konuyla ilgilenen tüm kurumlara aynı yazı tebliğ edildi. Bu yazıdan sonra biz yıkım işlemlerine başlamıştık. İlk önce mahkeme bizi haklı buldu. Tabi doktor olan vatandaş bölge idare mahkemelerine gitti, ardından hakimleri getirip yerinde inceletti. ASonra 2 oya karşılık 1 oyla bizi haksız buldular. Bölge İdare Mahkemesi’nin bu kararına Ankara Danıştay da dahil oldu. Danıştay’ın 14. Dairesi resmen Malatya Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararı bozdu. ‘Abbas Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği haklıdır’ dedi. Böylelikle camimizi şahane şekilde yaptık. Sayın Valimiz Süleyman Kamçı’nın ve Müftümüz, Belediye başkanlarımız eşliğinde güzel bir açılış yaptık.”

ŞİMDİ 600 KİŞİ NAMAZ KILABİLİYOR

Caminin eski hali hakkında da bilgiler veren İnci, “Daha önce bu camide 76 kişi namaz kılabiliyordu. Kediler fareler içerisinde geziyordu. Şimdi 600 kişi namaz kılabiliyor ve Danıştay 14. Dairenin hakimlerini yürekten kutluyorum. Bizi haklı bulduğu için bunu demiyorum, bu işi gerçekten eleştirilecek konuları öyle güzel işlemiş ki, bu işin uzmanlarıymış demek ki böyle bir karar vermişler. Bizim aleyhimizde oy kullananlar, bizi mahkemeye verenler ibret alsınlar ve kararı iyi okusunlar. Az-çok demeden maddi manevi destek olan tüm insanlardan Allah razı olsun. Öte yandan kendimi, madem ki o doktor olan vatandaş camiyi tarihi eser olarak kabullenmişti, gelip yapılması konusunda 5 kuruş bir katkısı olsaydı demekten de alıkoyamıyorum” ifadelerinde bulundu.













SELAHATTİN BAYRAK