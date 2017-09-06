Temmuz ayından itibaren yürütülen çalışmalarda son haftaya girilirken, yönetimin ve teknik heyetin aklından geçen modele BUSABAH Spor Servisi ulaştı. Bursaspor maçından önce antrenman sahalarının yanında bulunan Orduzu Spor Tesisleri’ne taşınacak A takım, Nurettin Soykan Tesisleri’ni tamamen boşaltacak. Nurettin Soykan Tesisleri Kulüp İdari Binası olarak hizmet vermeye devam edecek. Sentetik sahası yenilenen Yeni Malatyaspor Alt yapısı da Nurettin Soykan Tesisleri’ne taşınacak. Böylelikle genç oyuncular da hem beslenme hem de dinlenme fırsatına kavuşmuş olacak. Önümüzdeki sezon için şimdilik bu kadarla yetinecek yönetim, uzun vadede ise Nurettin Soykan Tesisleri’ni yıkıp yerine 2 antrenman sahasıyla beraber, sıfırdan bir tesis gerçekleştirmeyi planlıyor.
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