06 Eylül 2017 Çarşamba

Açılış boş tribünler önünde

A Takım Orduzu’ya, Alt yapı Nurettin Soykan’a taşınacak!

Dönüşümde sona gelindi Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam’ın, artık ihtiyaçlara cevap veremeyen Nurettin Soykan Tesisleri yerine Orduzu Spor Tesisleri’ni kullanmak istemesiyle başlayan tesislerdeki büyük dönüşüm sürecinde sona gelindi.

06 Eylül 2017 Çarşamba 11:23
A Takım Orduzu’ya, Alt yapı Nurettin Soykan’a taşınacak!

Nurettin Soykan Tesisleri’nin 40 yıllık mazisi içersinde günümüz ihtiyaçlarına cevap veremeyecek durumda olmasıyla başlayan dönüşüm süreci Ertuğrul Sağlam’ın Malatya’ya ilk geldiği andan itibaren ortaya çıkmıştı. Tesisleri inceleyen Sağlam, “Süper Lig yıldızlarını bu tesislerde konaklatamayız” deyince çalışmalar hızlı bir şekilde başlatılmış, dönemin İl Özel İdaresi ve Malatyaspor Kulübü tarafından yaptırılan Orduzu Spor Tesisleri’nin revize edilerek faaliyete geçirilmesi kararı alınmıştı.

Temmuz ayından itibaren yürütülen çalışmalarda son haftaya girilirken, yönetimin ve teknik heyetin aklından geçen modele BUSABAH Spor Servisi ulaştı. Bursaspor maçından önce antrenman sahalarının yanında bulunan Orduzu Spor Tesisleri’ne taşınacak A takım, Nurettin Soykan Tesisleri’ni tamamen boşaltacak. Nurettin Soykan Tesisleri Kulüp İdari Binası olarak hizmet vermeye devam edecek. Sentetik sahası yenilenen Yeni Malatyaspor Alt yapısı da Nurettin Soykan Tesisleri’ne taşınacak. Böylelikle genç oyuncular da hem beslenme hem de dinlenme fırsatına kavuşmuş olacak. Önümüzdeki sezon için şimdilik bu kadarla yetinecek yönetim, uzun vadede ise Nurettin Soykan Tesisleri’ni yıkıp yerine 2 antrenman sahasıyla beraber, sıfırdan bir tesis gerçekleştirmeyi planlıyor. 

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: Busabah

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