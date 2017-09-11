11 Eylül 2017 Pazartesi

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99 kişilik “yurda dön” listesinde Malatya doğumlu da var!

Resmi Gazete’de yurt dışında bulunan 99 kişi için “yurda dön” çağrısı yapıldı. Yurt dışındaki bu 99 kişi 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezse söz konusu kişiler vatandaşlıktan çıkarılacak. Yayınlanan listedeki 99 kişi arasında bir Malatya doğumlu da bulunuyor

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:30
99 kişilik “yurda dön” listesinde Malatya doğumlu da var!

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında “yurda dön” çağrısı içerinde 99 kişinin içerisinde bir kişinin Malatya doğumlu olduğu öğrenildi.

 “GEREKLİ MERCİLERE MÜRACAAT EDİN”

 Yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından verilen ilanda haklarında soruşturma veya kovuşturma yürütülen 99 vatandaşın yurtdışında bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamadığı belirtilirken, söz konunu 99 kişinin üç ay içinde Türkiye’ye gelerek gerekli mercilere müracaat etmeleri gerektiği kaydedildi.

 99 kişi içerinde Malatya doğumlu Dursun Özbek’in de oluğu öğrenildi. Haklarında yurda dön çağrısı yayımlanan kişiler, belirtilen süre içinde Türkiye’ye dönmezlerse Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaşlıklarını kaybedebiliyor.

HABER MERKEZİ
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