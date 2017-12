Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşayan 97 yaşındaki İbrahim Yıldırım, her sabah spor yaparak güne başlıyor. Neredeyse bir asırlık yaşına rağmen dinç ve dinamik olan İbrahim dedenin bu formu gençleri kıskandırıyor. Hayatında hiç sigara içmeyen ve alkol almayan İbrahim dede, sporu da yaşamının olmazsa olmazlarından biri olarak görüyor. Her gün spor yapmanın yanı sıra bisiklet de sürdüğünü ifade eden Yıldırım, gençlere de öğüt vererek, “Buradan gençlere sesleniyorum, spor yapsınlar, sigara içmesinler, alkol almasınlar. Mutlaka her zaman spor yapsınlar” diye konuştu.

98’E GİRECEK

Bir ay sonra 98 yaşına gireceğini belirten 5 çocuk ve 23 torun sahibi İbrahim Dede, eşi öldükten sonra evlenmediğini ve 35 yıldır yalnız yaşadığını belirtti. Kendi yemeğini de kendisinin yaptığını anlatan Yıldırım, diğer ev işlerini de tek başına yaptığını ifade etti. Yediği yemeklere de dikkat ettiğini kaydeden Yıldırım, et ihtiyacını da beslediği hayvanları keserek karşıladığını söyledi.Gençlere adeta taş çıkaran İbrahim Dedenin bu azmi ise görenlere örnek oluyor.

İHA