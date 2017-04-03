Atatürkçü Düşünce Derneği ve Eğitim İş Malatya teşkilatı tarafından düzenlenen,

“Anayasayı Tatışıyoruz ” konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Gazeteci Levent Gültekin, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda neden “Hayır” diyeceklerini anlattı.

ÖZAL, FARKLI BİR SİYASİ KİMLİKTİ

Başkan Metin Feyzioğlu konuşmasında, “Rahmetli Özal’ı gelip, Malatya’da anmamak olmaz. Özal, farklı bir siyasi kimlikti. Çok hırpalanmıştı. Onun dediklerini belki biraz daha sükûnetle dinlemiş, anlamış olsaydık ve kendisine etrafındakiler daha doğru bilgilendirmeler yapmış olsalardı, Türkiye’ye çok daha faydalar sağlayabilirdi. Rahmetli Özal hukuku bir engel olarak görmeyip, hukuk kuralları çerçevesinde de bu hizmetlerin tamamının daha kalıcı olarak yapılabileceğini daha berrak olarak görmüş olsaydı, biz çok daha başka noktalarda olurduk. Ama Özal’ın hizmetleri unutulmaz. Rahmetli Özal’ın cumhurbaşkanı olduktan sonraki tutumu güzel anekdotlarla doludur. Özal, siyasi partisinden ayrılmış, tarafsız cumhurbaşkanı nasıl olunuru deneme yanılmayla bulmuştur. O dönemin uygulamalarından dersler alınması gerekir. Rahmetli Demirel de tarafsız bir siyasi parti genel başkanlığından gelip, cumhurbaşkanının nasıl tarafsız olunabileceğini göstermiştir” dedi.

“BİR EYALET KAYGISI YAŞIYORUZ”

Türkiye’de “Evet” denildiğinde bürokrasinin azalacağı söylentilerinin felaket senaryosu olduğunu söyleyen Feyzioğlu, Türkiye’nin bekasını ilgilendiren konularda, üst akıl oluşturmadan hızlı karar alınacağını savundu. Başkan Feyzioğlu, “Bir hırs var. Bir eyalet kaygısı yaşıyoruz. Bürokrasinin azalacağı söyleniyor. Görülmemiş bir bürokrasi vatandaşı boğacak, mahvedecek. Kafasını duvarlara vurduracak bir bürokrasinin geldiğini görüyoruz! Her ilçede kralcıkların yaratılmak üzere olduğunu görüyoruz. Hızlı karar almaktan söz ediliyor, surat felakettir diyoruz. Türkiye’nin bekasını ilgilendiren konularda üst, ortak akıl oluşturmadan çok hızlı karar alınacak, kim bilir nereye toslarız. Ama vatandaşın günlük sorununun çözümünde bürokrasinin içinde geçiniz hızlı kararı, karar alacak merci bulamayacaksınız” ifadelerinde bulundu.

“CUMHURBAŞKANINI ZİYARET ETTİK!”

Adil yargılanma konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ettiğini anlatan Fevzioğlu, Türkiye’de yaşanan terör sorunu çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını, ancak bazı kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutulduğunu, bugün ise haklı olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını dile getirdi. Fevzioğlu konuşmasında, “Genel olarak adil yargılanma hakkının baskılanması var. Avukatların kişiliklerine, kimliklerine yönelik baskının da ötesinde, yargılanma hakkında çok sıkıntı var. Biz onun için Sayın Cumhurbaşkanını 15 Temmuz sonrası barolarla hep birlikte ziyaret ettiğimizde, Cumhurbaşkanlığı Makamında bunu kendisinin yüzüne karşı dile getirdik. O dönemde, ‘gerek bölücü terör örgütü olsun, gerek F tipi suç örgütü olsun, gerek diğer suç örgütleri olsun adil yargılama ilkelerinden saparak yapılan yargılamalarda peşin hükümlülük algısı yaratılır ve bu tüm dünyada, Türkiye’de zaman içerisinde bu örgütleri temize çeker ve devletin meşruiyetini sorgulatmaya başlar’ dedik. Biz bunu daha önce çok yaşadık. O yüzden bir terör örgütü suçlusuna verilebilecek en büyük ceza, en haklı ceza ve ancak adil yargılama yoluyla olur. Adil yargılama olmazsa inanınız orta vadede bunlar kahramanlaşır. 15 Temmuz’da başımıza bombalar yağdırmış katillerin ve onların bağlantılı olduğu kişileri adil yargılayacaksınız ki hakikaten o suça iştirak etmiş mi etmemiş mi öğrenelim. Yargılamanın doğurduğu mağduriyetleri ortadan kaldırmazsak gerçek suçlular, yargılamanın yarattığı mağduriyetin arkasında gölgelenir ve ortaya çıkmaz. Ortada korkunç bir 15 Temmuz girişimi var ama Türkiye bu bilinen adil yargılama kurallarını ihlal ederek, dosyaların tamamını sakatlıyor. 15 Temmuz sonrası gittiğimiz Cumhurbaşkanlığı Makamında bunu anlattık. Bunu tweet atsaydık kahraman olurduk, yüzüne karşı söylediğimiz için bazı kesimler ‘niye gitti de söyledi’ diye anlamadı. Cumhurbaşkanına bunu sosyal medyadan mı duyursaydık? Tweet atsaydık alkışlayacaklardı. O gün yerden yere vurdular ama bugün ne kadar doğru söylediğimiz anlaşılıyor” dedi.

“BAŞBAKANIN HABERİ OLAMAZ”

Fevzioğlu, “Demokrasi böyle yürümüyor. Kuvvetler ayrılığını çok yukarıdan anlattığınızda anlaması çok zor. Bende basit anlatmaya gayret ediyorum. 80 milyon vatandaş üzerinde devlet gücü kullanmaya yetkili 3,5 milyon kamu görevlisinin her biri hakkında disiplin soruşturması açma yetkisi veriliyor. Bu hangi demokratik sistemde olabilir? İki başlılığı mı ortadan kaldırıyorlardı? 957 kralcık, 81 kral yaratıyorlar. Üstelik başkanın olan bitenden haberi olmaz” diye konuştu.











TAHİR ÖZÇELİK