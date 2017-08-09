Başbakanlık tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, terörle mücadelede etkin rol oynayan geçici köy korucuları (GGK) ismi “Güvenlik korucuları (GK)” olarak değiştirildi ve birçok hak verilmesinin ardından takviye amaçlı olmak üzere Türkiye genelinde 25 bin korucu alımının ardından 7 bin korucu daha istihdam edilmiş oldu.

7 BİN İSTİHDAM

Çeşitli sebeplerle azalan Güvenlik Korucusu (GK) sayılarının takviye edilmesi maksadıyla; Doğanyol ilçesine bağlı Koldere, Gevheruşağı, Yeşilköy, Mezra, Akkent mahallelerinde 6 köy korucusu alımı yapıldı. Malatya ve ilçe sınırları içerisinde bulunan mahalle ve alınan korucu sayılıları ise şu şeklide oluştu:

95 KÖY KORUCUSU

Battalgazi ilçesi mülki sınırları içerisinde yer alan Uluköy (2), Kemerköprü (1), Gülümuşağı (2), Pelitli (1), Bahri (Erenli) (1), Alhanuşağı (1) mahalleri olmak üzere toplam 8 köy korucusu alımı yapıldı. Yeşilyurt ilçesi mülki sınırları içerisinde yer alan Atalar (1), Dilek (1), Gözene (2), Karahan (1), Öncü (1), Ortaköy (1), Salkonak (1), Tepeköy (1), Üçgöze (1) olmak üzere 10 korucu alımı yapıldı. Akçadağ ilçesinde ise Kozluca (1),Keklikpınarı (1)Merkez (1) Aydınlar (1), Doğanlar (1), Levent (1), Aksaray (1), Esenli (1), Yukarı Örüçkü (1) ve Kurtuşağı (1) olmak üzere 10 güvenlik korucusu alımı yapıldı. Pütürge İlçesi Mülki sınırları içerisinde Pazarcık (2), Arıtoprak (1), Alihan (1), Ersele (1), Esenlik (1) mahallelerinde toplam (6) korucu alındı. Darende ilçe sınırlarında bulunan Karabayır (1), Yeşiltaş (1), Yenipınar (1) Akçatoprak (1)mahalleri olmak üzere 4 korucu. Yazıhan ilçe sınırlarında bulunan Durucasu (3), Bozluk (1),Boztepe (1) olmak üzere toplam 5 korucu alımı yapıldı. Kuluncak ilçe sınırları içerisinde yer alan Karabük (1) Gögebakan (1) Sofular (1) olmak üzere 3 korucu alındı. Hekimhan sınırları içerisinde yer alan Balıklaya (1), Kocaözü (1), Taşoluk (1), Yeşilpınar (1), Güçlü (2), Kurşunlu (1), Güzelyurt (1), Çimenlik (1) ve Yularıselimli mahallerinde azalan güvenlik görevlilerine takviye amacı ile 2 olmak üzere 11 köy korucusu alımı yapıldı. Kale İlçesi mülki sınırları içinde Uzunhüseyin ve Erdemli mahallelerinden 4 Güvenlik Korucusu alımı yapıldı. Doğanşehir İlçesi mülki sınırları içinde Elmalı (1), Çavuşlu (2), Küçüklü (2), Beğre (4), Bıçakçı (3), Kadılı (2), Örencik (6), Kurucaova (3), Sürgü (1), Karaterzi (1), Erkenek (2), Polat (1) olmak üzere emekli olan Güvenlik Korucusu sayılarının da yerine takviye edilmesi maksadıyla toplam (28) Güvenlik Korucusu alımı yapıldı.

TAHİR ÖZÇELİK