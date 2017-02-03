Acılı günlerinde vatandaşları yalnız bırakmayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, cenaze yakınlarının talepleri doğrultusunda belirtilen adreslerde 2 bin 610 kez taziye çadırı hizmeti verdi. Belediye ekiplerince kurulan taziye çadırında masa, sandalye ve kış aylarında soba hizmeti ücretsiz olarak sağlandı.

2016 yılında hayatını kaybeden vatandaşların yüzde 55’inin (bin 742 kişi) erkek olduğu belirtilirken yüzde 45’sinin de (bin 455 kişi) bayan olduğu kaydedildi.

AĞAÇLAR DİKİLDİ

2016 yılında mezarlıklarda peyzaj çalışmaları da sürdürüldü. Bu kapsamda Şehir Mezarlığı’nda 15 bin adet çam fidanı dikimi gerçekleştirildi. Yine Şehir Mezarlığı’nda yeşillendirme ve otomatik sulama sistemi yapılan alan 4 bin metrekareyi buldu. Sosyal tesislerin çevresine de binlerce çiçek dikildi.

İlçelerde cenaze definleri için 7 bin 680 adet sal ve baş taşı temin edilerek ilgili belediyelere teslim edildi. Yine ilçe mezarlıkları için 14 bin adet çam fidanı ilgili belediyelere verildi.

2 BİN 600 METRE BORDÜR TAŞI DÖŞEMESİ

Defni biten parsellerde 2 bin 600 metre bordür taşı döşemesi yapılırken; Şehir Mezarlığı’nda yapılan kilit taşı döşemesi 3 bin 500 metrekare olarak gerçekleşti.

11 İlçede 38 Mahalle mezarlığına toplam 10 bin 859 metre tel örgü çevrilme işi de yapıldı.

HABER MERKEZİ