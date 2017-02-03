03 Şubat 2017 Cuma

9 ŞEHİT DEFNEDİLDİ

Doğumdan yaşamın sonuna kadar vatandaşların yanında olan Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında toplam 3197 cenaze işlemi yaptı. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapıldıktan sonra 2 bin 67’si Şehir Mezarlığı’nda; bin 130’u ise çevre il ve ilçelerdeki mezarlıklara nakledilerek defnedildi. Vefatların 2 bin 904’ü tabii ölümden, 284’ü adli vakadan, 9’u ise şehitlerden meydana geldi.

02 Şubat 2017 Perşembe 15:32
9 ŞEHİT DEFNEDİLDİ

  Acılı günlerinde vatandaşları yalnız bırakmayan Malatya Büyükşehir Belediyesi, cenaze yakınlarının talepleri doğrultusunda belirtilen adreslerde 2 bin 610 kez taziye çadırı hizmeti verdi. Belediye ekiplerince kurulan taziye çadırında masa, sandalye ve kış aylarında soba hizmeti ücretsiz olarak sağlandı.

2016 yılında hayatını kaybeden vatandaşların yüzde 55’inin  (bin 742 kişi) erkek olduğu belirtilirken yüzde 45’sinin de (bin 455 kişi) bayan olduğu kaydedildi.

AĞAÇLAR DİKİLDİ
  2016 yılında mezarlıklarda peyzaj çalışmaları da sürdürüldü. Bu kapsamda Şehir Mezarlığı’nda 15 bin adet çam fidanı dikimi gerçekleştirildi. Yine Şehir Mezarlığı’nda yeşillendirme ve otomatik sulama sistemi yapılan alan 4 bin metrekareyi buldu. Sosyal tesislerin çevresine de binlerce çiçek dikildi.

İlçelerde cenaze definleri için 7 bin 680 adet sal ve baş taşı temin edilerek ilgili belediyelere teslim edildi. Yine ilçe mezarlıkları için 14 bin adet çam fidanı ilgili belediyelere verildi.

2 BİN 600 METRE BORDÜR TAŞI DÖŞEMESİ
  Defni biten parsellerde 2 bin 600 metre bordür taşı döşemesi yapılırken; Şehir Mezarlığı’nda yapılan kilit taşı döşemesi 3 bin 500 metrekare olarak gerçekleşti.

11 İlçede 38 Mahalle mezarlığına toplam 10 bin 859 metre tel örgü çevrilme işi de yapıldı.

HABER MERKEZİ
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