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9 milyon TL’lik çalışma tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İnönü–Seyran Mahallesi’nde gerçekleştirdiği maliyeti 9.6 milyon TL olan 34.5 kilometrelik içme suyu altyapı çalışmasını tamamladı.

9 milyon TL’lik çalışma tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, İnönü–Seyran Mahallesi’nde gerçekleştirdiği maliyeti 9.6 milyon TL olan 34.5 kilometrelik içme suyu altyapı çalışmasını tamamladı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:26
9 milyon TL’lik çalışma tamamlandı

Malatya’nın içme suyu altyapısını yenilemek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü şehre sağlam ve modern altyapı inşa ediyor. Uzun yıllar önce inşa edilmiş ve kullanım ömrünü tamamlamış eski boruları, yeni nesil DUKTİL borularla değiştirerek altyapıya 100 yıl garanti sağlıyor. Ölçülebilir, kontrol sağlanabilir projeleri hayata geçirerek; Malatya’nın içme suyu altyapısını yeniliyor. Gündüzbey’de bulunan Kaptaj’dan gelen içme suyunu vatandaşların musluklarına ulaştırmak için özverili çalışmalar gerçekleştiriyor.

Malatya merkezdeki Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Büyükşehir süreciyle kurulduk. Büyükşehire yakışır bir altyapı inşa etmek için çalışıyoruz. Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarımızla Malatya merkezin içme suyu altyapısını tamamen yeniliyoruz. Bu kapsamda İnönü Seyran Mahallesi’ne maliyeti 9.6 milyon TL olan 34.5 kilometrelik içme suyu altyapısı inşa ettik. Mahallelerin altyapısını 100 yıl dayanıklı DUKTİL borularla yeniledik. Bunun yanı sıra bin 250 abone bağlantısı ve 6 adet debimetre vana odası çalışmalarını gerçekleştirdik. İnşa ettiğimiz altyapıyla suyumuzun kontrolünü sağlayabiliyoruz. Kayıp–kaçak su kullanımını engelleyerek su israfının önüne geçiyoruz. Türkiye’nin en kaliteli içme suyunu aynı kalite ile vatandaşlarımızın musluklarına ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerinde bulundu. 

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Anahtar Kelimeler:
MASKİMalatyaİçme Suyu
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