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9 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 16:36
9 İLDE EŞ ZAMANLI FETÖ OPERASYONU

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Adıyaman merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün Bylock kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Adıyaman merkezli Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Hatay, İzmir, Kayseri, Malatya ve Şanlıurfa’da, 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 11 şahıs gözaltına alınırken yapılan ev aramalarında ise 1 adet kaleşnikof silah bu silaha ait mermiler, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken 11 şahıs, sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

İHA

Son Güncelleme: 30.01.2018 18:53
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BYLOCKFETÖ/PDY Terör örgütü9 Ilde Eş Zamanlı OperasyonKaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube MüdürlüğüAdıyaman İl Emniyet Müdürlüğü
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