Malatya İli Darende İlçe Dernekleri (MİDİDER) tarafından organize edilen ve renkli görüntülerin yaşandığı Pilav Şenliği’ne; AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Darende AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GENÇLERİN KAYNAŞMASINA YARDIMCI OLUYOR

Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan MİDİDER Başkanı Mehmet Ayhan, “Ülkemizin her bölgesinde yaşayan hemşehrilerimiz bu şenlikler ile memleketlerine gelerek hasret gideriyorlar. Bu şenlik ayrıca birbirlerinden uzak yaşayan yeni nesil gençlerimizin tanışmasına ve kaynaşmasına da vesile oluyor. Biz bu şenliği derneklerimizin ve iş adamı hemşehrilerimizin katkıları ile yapıyoruz. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

DOSTLUK VE KARDEŞLİĞE ÖNEM VERİYORUZ

Şenlikte bir değerlendirme yapan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise bu tür organizasyonların insanların kaynaşmasına ve hasret gidermesine vesile olduğunu dile getirerek, “İnşallah önümüzdeki yıllarda da, huzur ve mutluluk içerisinde böyle güzel etkinliklerimiz devam eder. Biz Darendeliler olarak dostluk ve kardeşliğe son derece önem veriyoruz. Ben bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Eser, “Vatandaşlarımız hizmetlerin en güzeline layıktır. Biz, birliğimizi beraberliğimizi koruduğumuz sürece ve bu memleket sevgisi olduğu sürece bizi hiçbir güç yıkamaz” diye konuştu.

Vatandaşların bir hayli eğlendiği şenlik, mahalli sanatçıların verdiği konserlerle sona erdi.

İHA