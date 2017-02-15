Tören, Vali Mustafa Toprak’ın direktifleri ile ilk kez bu yıl düzenlenen temsili Atatürk’ü karşılama ile başladı. Atatürk’ü temsili olarak taşıyan trenin Malatya Gar’ına girişi ile Vali Toprak tarafından temsili Atatürk’ün ve gazilerin karşılanmasını müteakiben 2. Ordu Komutanlığı Selamlama Mangasının selamlama seremonisi gerçekleştirildi.

NE KADAR GURUR DUYSA HAKLIDIR

Muharip Gaziler tarafından kendisine bayrak takdim edilmesinin ardından Vali Toprak yaptığı konuşmada, “Malatya Halkının Atatürk'ü misafir etmesine vesile olan şey demiryolu olmuştur. 13 Şubat 1931 tarihinde Malatya'nın kadirşinas insanı hem Atatürk'ü ağırlamış hem de demiryoluyla ilk kez tanışmıştır. Demiryolu ağına son derece kıymet veren Atatürk, demiryollarının memleket için tüfekten toptan daha mühim bir emniyet silahı olduğunu ifade etmiş, ‘Türk milletinin servet, refah, medeniyet yollarında yürümesi ve Türkiye’de iktisat hayatının yüksek inkişafları bu demir yollarda olacaktır’ diye eklemiştir. Atatürk, 13 Şubat 1931 tarihinde Malatya Garı’nda Malatya halkı tarafından büyük coşku ve sevgi gösterileri ile karşılanmıştır. Yıllar süren milli mücadele döneminde yüzlerce şehit verme pahasına Atasını yalnız bırakmayan Malatya halkı Cumhuriyet döneminde de aynı hassasiyeti göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ziyareti dâhilinde bugün Atatürk Evi Müzesi olan dönemin Türk Ocağı binasında halk temsilcilerini kabul etmiş, onlarla Malatya’nın üretim, ihracat ve genel iktisadi faaliyetleri hakkında istişarede bulunmuş, ilin eğitimine ve Millet Mekteplerine dair Vali ve Milli Eğitim Müdüründen bilgiler almıştır. 13 Şubat akşamını Malatya’da geçiren Gazi, ertesi gün yine trenle Malatya’dan ayrılmıştır. İşte 13 Şubat, Malatya için bu kadar anlamlı ve önemli bir gündür. Atatürk'ün ‘önemli ve feyizli şehir’ diye tanımladığı Malatya, Ata'sının bu iltifatına layık olacak şekilde kültür, turizm, sağlık, eğitim, sanayi gibi pek çok alanda ülke ekonomisine katkı sağlamakta, Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır. Bu bağlamda Malatyamızın muhterem halkı ne kadar gurur duysa haklıdır” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından Vali Toprak törene katılan 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Asım Kocaoğlu, 7. Anajet Üs Komutanı Pilot Kur. Alb. Hasan Hüseyin Kanbur, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, resmi daire, kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti il başkan ve temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar ile birlikte nostaljik treni ve Atatürk fotoğraflarının sergilendiği vagonu gezmesinin ardından Malatya Garı’nda düzenlenen tören sona erdi.

“MALATYA VE ATATÜRK” SUNUMU YAPILDI

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtına Vali Mustafa Toprak, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Kocaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır tarafından çelenklerin sunulmasının ve saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı söylenerek şanlı bayrağımız göndere çekildi. Anıt Şeref Defterinin Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır tarafından yazılmasının ardından Atatürk Evi ziyaret edilerek Battalgazi Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene geçildi.

Halk Eğitim Merkezi Salonunda düzenlenen tören Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır’ın Günün anlam ve önemi hakkında gerçekleştirdiği konuşmasının ve öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ardından program “Malatya ve Atatürk” konulu sunum ile sona erdi.

HABER MERKEZİ