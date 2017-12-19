Buna göre; termik santral su, atık su ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre 2016 yılında termik santraller tarafından yüzde 98,4’ü denizden olmak üzere 8,6 milyar metreküp su çekildi ve toplam suyun yüzde 98,3’ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

Termik santraller tarafından 2016 yılında deşarj edilen 8,5 milyar metreküp atık suyun yüzde 98,9’unu soğutma suyu oluşturdu ve toplam atık suyun yüzde 99,7’si denize deşarj edildi.



Termik santrallerde 12 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 19,5 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 87,8’ini kül ve cüruf atıkları oluştururken yüzde 12,2'sini atık su arıtım çamurları, kimyasal atıklar, kağıt, plastik, metalik atıklar ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 83,3’ü kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, yüzde 16,7’si ise atık bertaraf/geri kazanım tesislerine ve maden/taş ocaklarına gönderildi.

İHA