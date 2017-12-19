19 Aralık 2017 Salı

8,6 milyar metreküp su çekildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı termik santral su, atık su ve atık istatistiklerini açıkladı.

19 Aralık 2017 Salı 12:39
8,6 milyar metreküp su çekildi

  Buna göre; termik santral su, atık su ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre 2016 yılında termik santraller tarafından yüzde 98,4’ü denizden olmak üzere 8,6 milyar metreküp su çekildi ve toplam suyun yüzde 98,3’ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

Termik santraller tarafından 2016 yılında deşarj edilen 8,5 milyar metreküp atık suyun yüzde 98,9’unu soğutma suyu oluşturdu ve toplam atık suyun yüzde 99,7’si denize deşarj edildi.

Termik santrallerde 12 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 19,5 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın yüzde 87,8’ini kül ve cüruf atıkları oluştururken yüzde 12,2'sini atık su arıtım çamurları, kimyasal atıklar, kağıt, plastik, metalik atıklar ile evsel ve benzeri atıklar oluşturdu. Toplam atığın yüzde 83,3’ü kül dağı, kül barajı veya düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken, yüzde 16,7’si ise atık bertaraf/geri kazanım tesislerine ve maden/taş ocaklarına gönderildi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 19 Aralık 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 18 Aralık 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017