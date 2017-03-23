Eğitim-Bir-Sen Malatya Şubesi 850 fidanı toprakla buluşturdu. Bulgurlu Mahallesi yanındaki ağaç dikim alanında gerçekleştirilen fidan dikim programına, Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri, Orman İşletme Müdürü Yakup Karaali, öğretmen ve öğrenciler katılıdı.

Programda kısa bir konuşma yapan Eğitim-Bir-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, ülkenin geleceğine katkıda bulunmak için fidan dikmek amacıyla burada bulunduklarını söyledi.

“HER İKİSİNİ DE HEDEFLİYORUZ”

“Eğitimciler iki türlü fidan yetiştiriyorlar” diyen Başkan Yıldırım, şunları belirtti:

Bir tanesi ülkemizin geleceğini teslim alacak olan, gelecekte ülkemizi yönetecek olan çocuklarımızı, gençlerimizi asıl fidanlarımızı uzun vadeli yetiştirirken, aynı zamanda bir diğeri ise ülkemizin çevre güzelliğine katkıda bulunmak üzere bugün inşallah fidan dikeceğiz. Meşhur bir Çin atasözü var: ’10 yılı hedefliyorsanız ağaç dikiniz, 100 yılı hedefliyorsanız insan yetiştiriniz’ diyor. Biz her ikisini de yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ülkemizin, ilimizin güzelleşmesi için, gelişmesi için, daha ileriye gitmesi için yapmamız gereken ne varsa inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Özellikle bize bu imkanı sağlayan Orman İşletme Müdürümüz Yakup Karaali Bey’e, katkıda bulunan diğer görevlilere, şu an bize katkı sunan bütün Eğitim-Bir-Sen’li arkadaşlarımıza sendikamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah ülkemiz 16 Nisan’dan sonra daha güzel bir sabah uyanacak. Hem fiziki anlamda hem de manevi anlamda gelişmiş bir ülkenin ilerlemesini ve daha ileriye gitmesini hep birlikte görmüş olacağız.”









MUTLU SARIGÜL