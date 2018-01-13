Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında 697 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 12 Ocak 2018 günkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Söz konusu KHK kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığından 19, Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan 79, İçişleri Bakanlığından 13, Emniyet Genel Müdürlüğünden 458, Jandarma Genel Komutanlığından 99, Milli Eğitim Bakanlığından 544, Milli Savunma Bakanlığından 4, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 81, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 20, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 22 olmak üzere toplamda 2 bin 217 kişi görevine iade edildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığından 106, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 18, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 30 olmak üzere toplam 262 kişi kamudaki görevinden ihraç edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 1, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 4 kişi olmak üzere TSK’dan emekli olmuş 5 kişinin rütbeleri alındı.

MALATYA’DA İHRAÇLAR VE İADELER

KHK ile Malatya’da kamu görevinden çıkarılanlar “Atalay Kızılgül- Öğretmen- Malatya/Akçadağ, Mustafa Halit Şen- Öğretmen- Malatya/Battalgazi” şeklinde olurken, göreve iade edilenlerin isimleri şu şekilde oldu:

“Tuncay Dağdeviren- İcra Müdür Yardımcısı- Malatya Adliyesi, Eyyüp Erçek- Bilgisayar İşletmeni- Malatya/Arguvan, Hakan Tarım- İş ve Meslek Danışmanı- Malatya/Battalgazi, Köksal Ayten- Muhafaza Memuru-Malatya, Ahmet Çınkır- Polis Memuru- Malatya, Hasan Ersoy- Polis Memuru- Malatya Merkez Teşkilatı, Murat Çiftçi- Polis Memuru- Malatya, Vural Yılmaz- Polis Memuru- Malatya, Mustafa Serkan İnce- Polis Memuru- Malatya/Yazıhan, Enes Demir- Polis Memuru- Malatya, Erkan Yılmaz- J.AsbKad.Üçvş.-Malatya İl J.K.lığı, Neşe Çitçi- Veri Hazırlama ve Kont.İşletmeni- Malatya, Halil İbrahim Çakır- Öğretmen- Malatya, Mehmet Uçman- Öğretmen- Malatya, Osman Orhan Kaplan- Öğretmen- Malatya, Seda Demir- Öğretmen- Malatya, Adem Karabacak- Uzman Tabip- Malatya/Yeşilyurt, Ömer Eroğlu- Başmühendis- Malatya, Vahap Aslan- Makinist- Malatya, Erkan Erkmen – Mühendis –Malatya Karayolları Eski Şube Şefi.”

TÜRKAN YILDIZ