81 ilde İçme Suyu Eylem Planı hazırlandı

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yurt genelinde baraj, gölet, sulama ve taşkın koruma gibi tesislerin inşası için bin 332 adet şantiyede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ülke genelinde 72 adet baraj, 401 adet gölet, 227 adet sulama, 460 adet taşkın koruma ve bunların dışında 172 adet diğer işlerde olmak üzere toplam bin 332 adet tesisin inşaatı hız kesmeden sürdürülüyor. Bununla birlikte ilave 453 işimizde şantiye açma çalışmalarımız devam ediyor. Son çıkan yasa ile toplulaştırma çalışmalarının kurumumuza devredilmesi ile birlikte bu kapsamda da 195 şantiye ile beraber toplamda yaklaşık 2 bin şantiyede suyun toprak ve insana kavuşması adına hız kesmeden çalışıyoruz” sözlerine yer verdi.

HES’LER ÖNEMLİ

Evimizde yanan her 4 ampulden birinin enerjisinin HES’lerden sağlandığının altını çizen Acu, “Türkiye’de teorik hidroelektrik potansiyel 433 milyar kilovatsaat, teknik olarak değerlendirilebilir potansiyel 216 milyar kilovatsaat, teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilir potansiyel ise bugün için yaklaşık 168 milyar kilovatsaat olarak hesaplanmıştır. Günümüz itibariyle Türkiye’de (özel sektör kamu beraber) 566 adet hidroelektrik santral işletmede bulunmaktadır. Bu santraller; 26 bin 230 MW kurulu güce ve toplam potansiyelin yüzde 55’ine karşılık gelen 96 bin GWh yıllık ortalama üretim kapasitesine sahiptir. Hidroelektrik potansiyelin enerjiye dönüştürülmesi sürecinde DSİ bu alanda oluşturulan 26 230 MW Kurulu gücün 12 bin 369 MW’sini (yüzde 47) gerçekleştirmiştir” ifadelerinde bulundu.

DSİ’DEN SU TALEBİNE ÇÖZÜM

Dünyada suyun en çok tüketildiği sektörün tarım sektörü olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Dolayısıyla bu sektörde yapılacak su tasarrufu büyük önem taşıyor. Ülkemizde de yıllık tüketilen suyun yüzde 70’inden fazlası sulama maksatlı kullanılıyor. Yıllık tüketilen 44 milyar metreküp suyun 32 milyar metreküpü sulama sektöründe, 7 milyar metreküpü içme suyu sektöründe, 7 milyar metreküpü ise sanayide harcanıyor. Tarımda tüketilen su, toplam tüketilen su miktarının yüzde 73’üne karşılık geliyor. Tarımsal sulama amaçlı bu su tüketiminin, 2023 yılına kadar yüzde 64’e düşürülmesi hedefleniyor. Bu açıdan modern sulama sistemlerine büyük önem veriliyor. DSİ, özellikle son yıllarda, topoğrafik ve hidrolojik koşulları uygun olan yerlerde sulama suyu tasarrufu sağlamak ve birim sudan daha fazla faydalanabilmek için borulu sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasını temel politika olarak kabul ediyor. En modern sulama metodu olan yüksek basınçlı kapalı sulama sistemleri ile su daha verimli kullanılıyor” ifadelerine yer verdi.

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