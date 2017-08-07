AK Parti Malatya İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Malatya’da yaptığı miting değerlendirildi. Basın toplantısına, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Enis Aydoğan ve AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan katıldı.



“Miting alanı hınca hınç doldu”

Toplantıda ilk olarak söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya 17. kez geldiğini belirterek, “Malatyalı hemşehrilerimiz miting alanını adeta hınca hınç doldurdu. Bundan dolayı bütün Malatyalılara teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ziyareti 16 Nisan referandumunda Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemine yüzde 70 oranında destek veren Malatyalı hemşehrilerimize bir teşekkür mahiyetinde idi. Ardından da açılışlarımız oldu. Sıcak havaya rağmen Emniyetten aldığımız bilgilere göre alan içerisinde 60 bine yakın vatandaşımız vardı. Alana sığmayan ve dışarıda kalanlarla beraber 80 binin üzerinde vatandaşımız Cumhurbaşkanımızı büyük bir coşkuyla karşıladı. Bundan dolayı da memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. Her seferinde Malatya kendine yakışanı yapıyor. Bizler de tüm teşkilatlarımız, İlçe ve Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz ile birlikte bu iş için büyük bir çaba sarf ettik. Allah da bizi mahcup etmedi” şeklinde konuştu.



“Birlik ve beraberliğin en güzel göstergesi oldu”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, Ağustos ayına denk gelmesi, havaların çok sıcak olması ve kayısı hasadı olmasına rağmen Malatyalıların Cumhurbaşkanına büyük bir sevgi ve teveccüh gösterdiğini ifade ederek, “Çok ciddi bir kalabalık oldu, gerçekten vatandaşlarımız alana adeta sığmadılar. Cumhurbaşkanımız da Malatya'dan memnun bir şekilde ayrıldı. Malatya bugüne kadar hem Cumhurbaşkanımıza hem de bizleri sahip çıktı. Türkiye'nin kalkınması için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var ve bu birlik beraberliği de Cumartesi günü yaşamış olduk. Ben vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“15-20 gün içinde eksiklikleri tamamlıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’ya her gelişinin önemli olduğunu kaydeden Çakır, “Biz bu ziyaretlerde hem ilimizdeki çalışmalarımızı bizzat Cumhurbaşkanımıza aktarıyoruz hem de yapılan açılışlarla ilimiz önemli eserler kazanıyor. Son olarak stadımızı resmen açtık. Şu anda federasyonun istediği bir takım düzenlemeler statta yapılıyor. 15-20 gün içerisinde bu talepleri gidermiş olacağız” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum”

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise, mitingin çok kısa bir sürede netleşmesine rağmen kalabalık olduğunu aktararak, “Miting, 5 gün öncesinden netleşti ama buna rağmen alan hınca hınç doldu. Bu miting Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya olan Malatya’nın da Cumhurbaşkanımıza olan sevgisinin göstergesidir. Özellikle mevsim itibariyle gerçekten ben de biraz tedirginlik yaşamadım değil. Vatandaşın tarlada, yaylada ve tatilde olduğu bir dönemde böyle bir mitingi kısa süre içerisinde organizeden bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum, miting alanını dolduran vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA