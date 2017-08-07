Malatyalılar, Malatya’nın yüzünü Cumhur’a karşı kara çıkartmadı. 17’nci kez Malatya’ya gelen ve yaptığı toplu açılışta büyük bir insan seline seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış sonrasında Malatya’dan memnun ayrıldı. Cumhurbaşkanının yaptığı tolu açılışı BUSABAH gazetesine değerlendiren AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, mitingde bulunan insan sayısını açıkladı.

Konuşmasına Malatyalılara teşekkür ederek başlayan Başkan Kahtalı, Malatyalılara şükranlarını sunduğunu söyledi.

MALATYALILAR YİNE CUMHURBAŞKANIMIZA SAHİP ÇIKTI

Miting alanında kendilerini yalnız bırakmayan Malatyalılara çok teşekkür ettiğini dile getiren Başkan Kahtalı, “Hem havanın sıcak olması hem okulların tatil olması hem insanların tatilde olması hem de köylerde bağ, bahçe ve kayısı işlerinin devam etmesi insanların Cumhurbaşkanımızın mitingine gelmesine engeldi. Ancak Malatyalıların Cumhurbaşkanımıza olan sevdası tüm engelleri aştırmaya yetti. Emniyet Müdürlüğünün bize verdiği bilgilere göre sadece 60 bin kişi kapalı olan miting alanındaydı, bariyerlerin dışında kalan vatandaşlarımızla birlikte ise 80 bine yakın insan vardı. Malatyalılar yine Cumhurbaşkanımıza sahip çıktı. Miting Allah’a şükür çok güzel geçti ve Cumhurbaşkanımız da Malatya’dan çok güzel bir şekilde, iyi bir moralle ayrıldı. Ben de bunun için Malatyalı hemşehrilerimize çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MALATYA BUNDAN SONRA ÜST DESTEK ALACAK

Daha büyük yatırımların Malatya’ya kazandırılacağını kaydeden Başkan Kahtalı, şunları ifade etti:

“Yapmış olduğumuz miting aslında toplu bir açılış töreniydi. Yani bir seçim yok, referandum yok, uluslararası gündemde var da yeni bir mesele yok. İnsanlarımız toplu açılış töreninde alana geldiler ve bu törende Malatyalılara seslendi. Yeni yapılacak yatırımlarla ilgili Onkoloji Hastanesi’nin devam ettiğini, Lisanslı Depoculuğun yapılacağını ve bunların da Malatya’ya bir an önce kavuşturulacağını da kamuoyuna olduğu gibi Malatyalı hemşehrilerimizle de paylaştı. Önemli olan zaten Malatya yatırımlar konusunda Allah’a şükürler olsun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en üst desteği alacaktır. Cumhurbaşkanımız da, ‘Malatya’nın her şeyini ben yakinen kendim takip ediyorum’ diyor. Bir Bakan, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir komisyon başkanı, 5 milletvekiliyle Allah’a şükür AK Parti Malatya’da daha çok büyük gelişmeleri Malatya’ya kazandıracak.”

MUTLU SARIGÜL