14 Kasım 2017 Salı

8 şüpheli tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 Kasım 2017 Salı 12:03
8 şüpheli tutuklandı

  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik olarak son iki hafta içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 22 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İŞ YERİ VE ÜST ARAMASI
  Şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında satışa ve kullanıma hazır vaziyette paketler halinde toplam 90 gram toz esrar maddesi, 205 gram kubar esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu extacy hap ve 6 adet uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem yapılan şüpheli şahıslardan 8’i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 14 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldı.

İHA
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