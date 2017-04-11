11 Nisan 2017 Salı

8 şüpheli tutuklandı

Malatya'da yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda 8 şüpheli tutuklandı.

11 Nisan 2017 Salı 11:31
8 şüpheli tutuklandı

  Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince daha önce mesleklerinden ihraç edilen Milli Eğitim, Türkiye İş Kurumu, Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Malatya Belediyesi ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğünde çalışanlara yönelik Malatya merkezli, Adıyaman, Şanlıurfa ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadesi alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 6 şüpheliye adli kontrol kararı uygulandı.

TAHİR ÖZÇELİK
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