26 Aralık 2016 Pazartesi

8 eski polis tutuklandı

Malatya’da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 eski polis tutuklandı, 15 eski polis hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

26 Aralık 2016 Pazartesi 09:34
8 eski polis tutuklandı

Malaya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İzmir, Elazığ, Adıyaman, Osmaniye, Konya ve Kahramanmaraş illerinde yapılan operasyondan gözaltına alınan polislerin emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. Görevlerinden ihraç edilen ve çeşitli rütbedeki 23 şahısın, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadesi alındı. Savcılık sorgulamalarının ardından şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik; 23 şüpheliden 15’ine adli kontrol kararı uygularken, 8’i hakkında tutuklama talep etti.          

TAHİR ÖZÇELİK
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