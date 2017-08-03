03 Ağustos 2017 Perşembe

8 bin 539 hastaya hizmet verildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan bölgenin ilk “Genetik Hastalık Tanı Merkezi” açıldığı günden itibaren Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Denizli gibi çeşitli illerde bulunan 24 hastaneden sevk edilen hastalarda dahil yaklaşık 8 bin 539 kişiye hizmet verdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:03
8 bin 539 hastaya hizmet verildi

  Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından hayata geçirilen Tüp Bebek projesiyle çocuk sahibi olamayan kadınların bebek özlemi bitti. Birçok ailenin bebeğine kavuştuğu proje kapsamında kurulan Genetik Hastalık Tanı Merkezi’nde ise tüm bölgese değişik alanlarda sağlık hizmeti veriliyor.

MALATYA’DAN DA HASTA GİTTİ
  Birey dünyaya gelmeden önce genetik hastalıkların tanısına ve dolayısıyla tedavisine imkan sağlamak üzere; genetik hastalıkların doğum öncesi ve doğum sonrası tanıları için “Tıbbi Genetik Laboratuarı” hizmetleri veriliyor. Tanı merkezinden birçok ilden gelen hastaya bakılıyor. Merkez açıldığı günden itibaren Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Denizli gibi çeşitli illerde bulunan 24 hastaneden sevk edilen hastalarda dahil yaklaşık 8 bin 539 kişiye hizmet verdi.

TÜM HİZMETLER ÜCRETSİZ
  Genetik Tanı Merkezi'ne hasta direkt başvurabiliniyor. Ayrıca diğer hastanelerde (özel-devlet) tedavi olan hastalar tedavilerine merkezde de devam edebiliyor. Tüm hizmetler ücretsiz olarak veriliyor. Merkezde, çocuk sahibi olamama, tekrarlayan düşükler, çeşitli kanser tipleri, down sendromu şüphesi, çölyak, kas hastalıkları, mental bozukluk gibi konularda tetkikler yapılıyor.

İHA
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