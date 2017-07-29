'Genç çiftçi projesi' kapsamında Akçadağ ilçesinde destek almaya hak kazanan üreticilere, hayvanları teslim edildi.

AMAÇ, GENÇLERİ DAHİL ETMEK

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen teslim töreninde konuşan Akçadağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Bilgehan Ayhan, "Bakanlığımızın 2016-2018 yılları arasında uygulamakta olduğu Genç Çiftçi Projeleri’nin desteklenmesi programının amacı; köyde- kırsalda yaşayan, üretim yapan insanların yaş ortalamasının düşürülerek, gençlerin tarımsal üretime dahil edilmesidir. Projeler, proje başlığına göre değişmekle beraber 3-5 yıl arasında takip süresi bulunmaktadır. Genç çiftçilerimizin projelerinin hayırlı olmasını diler, bereketli bir üretim yapmalarını temenni ederim" dedi.

Konuşmaların ardından hayvanlar, ailelere teslim edildi.

İHA