76 kişi Kudüs'e uğurlandı

Kudüs’ün İslam tarihinde dini, sosyal, kültürel ve medeniyetler açısından önemine vurgu yapmak ve kamuoyunda ortak bir bilinç oluşturmak amacıyla Yeşilyurt Belediyesi, İnönü Üniversitesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı ve Yeşilyurt Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile şiir, makale ve resim kategorilerinde düzenlenen ‘Kudüs’ temalı yarışmada dereceye giren 24 öğrencinin yanı sıra öğretim üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve rehberlerden oluşan toplam 76 kişilik kafile, uçakla İstanbul üzerinden Kudüs’e gitti.

Kudüs’teki dini ve tarihi mekânların yerinde görülmesi ve incelenmesinin yanı sıra İslam dininde çok özel bir konuma sahip Mescid-i Aksa’daki manevi atmosferin yerinde yaşanması amacıyla düzenlenen dört günlük Kudüs gezisine katılanlar, yurt içi ve yurt dışındaki dini ve tarihi kentlere kültürel geziler düzenleyen Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Kudüs kafilesinde yer alan Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit, “Yeşilyurt Belediyesinin kurulduğu günden beri sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında gerek Çanakkale ruhunu diri tutmak gerekse de Kudüs konusunda toplumda farkındalık oluşturmak adına düzenlediği kültürel gezileri takdirle karşılıyorum. Şiir, makale ve resim yarışmalarıyla Kudüs ruhunun canlı tutulması gerçekten çok önemlidir, bizler gündemimizde Kudüs’e ne kadar çok yer verirsek Kudüs özgürlüğe o kadar yakındır. Kudüs’e kültürel bir gezi düzenleyen Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘Kudüs’ yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cahit Külekçi ise, “İnönü Üniversitesinden toplam 12 kişi bu geziye katılıyoruz, kazasız belasız gidip gelmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip etsin. Yeşilyurt Belediyesine bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gezinin her açıdan faydalı ve verimli geçeceğine inandığını ifade eden İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fetullah Zengin de, “Kudüs temalı bilgi ve kültür yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize Kudüs ziyaretinde eşlik edeceğiz, gezinin çok faydalı geçeceğine yürekten inanıyorum. Hem gençler, hem de bizler açısından yararlı bir gezi olacağı kanaatindeyim. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Hacı Uğur Polat başta olmak üzere böylesine güzel bir gezinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerden Selman Gümüş ise, “Gerçekten çok kutlu bir yolculuk yapıyoruz, bende çok heyecanlıyım, inşallah herkese nasip olur” dedi.

Ensar Ünal isimli bir öğrenci ise, “Katıldığımız sınavda sunduğumuz eserler dereceye girince Yeşilyurt Belediyesi bizleri Kudüs seyahatiyle ödüllendirdi. Kudüs’e gitmek çok güzel bir duygu, geziyi düzenleyen Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kafilede yer alanlar dualarla Kudüs’e uğurlandı.

Mescid-i Aksa’da Mervan Mescidi, ilk Kıble Mescidi ve Burak Mescidi başta olmak üzere kutsal mekanları ziyaret edecek olan kafile, Hz. Ömer Camisi, Hz. Musa’nın külliyesi, Hişam Sarayı, Kudüs’ün tarihi çarşısını, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yer olarak inanılan Çile yolu ve Kıyamet Kilisesi, Burak Duvarı, Zeytin Dağı, Selman-ı Faris, Rabiatul Adeviyye ve Sultan Abdulhamit’in yaptırdığı saat kulesinde incelemelerde bulunduktan sonra Malatya’ya dönüş yapacak.

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