25 Mayıs 2017 Perşembe

73. Genel Kurul yapıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73. Genel Kurulu yapıldı. Kurula Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de katıldı.

25 Mayıs 2017 Perşembe 11:00
73. Genel Kurul yapıldı

  TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu programda yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimine değindi. Hisarcıklıoğlu, “3 alanda faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Bunlardan ilki, etkili bir ekonomi diplomasisi yürütmekti. Resmi diplomasi sürecine özel sektörün azami desteğini sağladık. 15 Temmuz sonrasında da yurt dışında ülkemiz aleyhine oluşturulmak istenen algılara karşı yoğun lobi yaptık. 6 kıtada 98 ülkedeki muhataplarımızla ve 25 çok uluslu iş örgütüyle temas kurduk. Ülkemizde yaşananları ilk elden anlattık. Başta, Avrupa Birliği-Türkiye Karma İstişare Komitesi, dünyanın en büyük iş örgütü olan Milletlerarası Ticaret Odası, Eurochambres, İslam Odası olmak üzere birçok iş örgütünden destek mesajları aldık. Hükümetimizin yurtdışında başlattığı imaj kampanyasına da her türlü katkıyı verdik. Çünkü bu vatan bizim. Bu devlet, milletin. Millet varsa, devlet var. İkinci önemli konu, yatırımcıların güvenini yeniden tesis etmek ve yükseltmekti. Bunun için gereğini yaptık. Odaklandığımız üçüncü alan da, küresel rekabette bizi öne çıkaracak adımlardı. İş ve yatırım ortamını iyileştirmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Başbakanımızla ve bakanlarımızla birlikte çalıştık. Bu çalışmaların pek çoğu da hayata geçti, geçiyor. En çok üzerinde durduğumuz konu, istihdamdı” diye konuştu.

Hisarcıklıoğu, birçok önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve çok sayıda oda ve borsa başkanı katıldı.


İHA
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