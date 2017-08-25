Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı yaygın eğitim faaliyetleri araştırması istatistiklerini açıkladı. Buna göre; araştırmada bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve dernekler kapsanmakta olup, 2016 yılında bu kapsamda 72 bin 167 kurs düzenlendi. Bu kurslara katılan sayısı 7 milyon 611 bin 505 kişi, bitiren sayısı ise 7 milyon 425 bin 138 kişi olarak gerçekleşti.

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2016 yılında kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı 2015 yılına göre yüzde 1,5 arttı.

Türkiye'de 2016 yılında düzenlenen kursların yüzde 49'u bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, yüzde 25,7'si belediyeler, yüzde 17,6'sı vakıf ve dernekler, yüzde 7,7'si ise diğer kurum/ kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi. Yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların 2015 yılında yüzde 96,8'i düzenlenen eğitimi tamamlarken, 2016 yılında bu oran yüzde 97,6'ya yükseldi. Açılan kursları bitirenlerin yüzde 62,6'sını bakanlık ve bağlı kurum kuruluşlar, yüzde 22,4'ünü belediyeler ve yüzde 8,6'sını ise vakıf ve dernekler tarafından düzenlenen kursları tamamlayanlar oluşturdu. Malatya’da da bu tür eğitim ve kurslar verildi.

HABER MERKEZİ