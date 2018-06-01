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7143 Kanun Sevinci...

Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile sağlanan fırsatların esnaflar açısından kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu dile getirerek, bu yapılandırmaya oda aidat borçlarının da eklenmesinin sevindirici olduğunu söyledi. 

7143 Kanun Sevinci...

Attarlar Esnaf Odası Başkanı Sinan Cavlak, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu ile sağlanan fırsatların esnaflar açısından kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu dile getirerek, bu yapılandırmaya oda aidat borçlarının da eklenmesinin sevindirici olduğunu söyledi. 

01 Haziran 2018 Cuma 18:19
7143 Kanun Sevinci...

Konuyla ilgili konuşan Cavlak, “Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Yapılandırması ile SGK, MTV, Oda Aidat borçları gibi birçok kalemin eklenmesi tarihi bir fırsattır. Esnaf ve Sanatkarlarımızın Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Belediyelere olan borçlarının birçoğunda yapılandırmaya gidilmiştir. Kanuna göre süresinde ödenmeyen Oda Aidatlarının gecikme zamlarından vazgeçilmiştir. Bu kanun ile gecikmeden kaynaklı zamların alınmayacak olması esnaflarımız açısından olumlu olmuştur” dedi. 

Kanun kapsamında tüm borç yapılandırmaları ile birlikte oda aidat borcu yapılandırmalarının da 31 Temmuz 2018 tarihinde son bulacağını dile getiren Başkan Sinan Cavlak, “Bu süre içerisinde esnaf ve sanatkarlarımızın gerek bağlı bulundukları odalara, gerekse de diğer kamu alacaklılarına başvurmaları gerekmektedir” diye konuştu.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAttarlar OdasıKanun
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