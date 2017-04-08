08 Nisan 2017 Cumartesi

70 üreticiye sertifika verildi

Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesinde çiftçilere yönelik “Tarımsal Kuraklık-Küresel Isınma ve Bitki Koruma Ürünleri” konulu uygulayıcı eğitimi verildi.

08 Nisan 2017 Cumartesi 10:52
70 üreticiye sertifika verildi

 Battalgazi İlçe Tarım Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Müdür Vekili Hasan Basri Hacioğlu ile ve ilçe müdürlüğü personeli ile üreticiler katıldı     

 “Tarımsal Kuraklık-Küresel Isınma ve Bitki Koruma Ürünleri” konulu toplantıda üreticilere toprak ve su kaynaklarlının korunması konusunda bilgilendirme yapıldı. Toplantınsın ikinci bölümünde ise, Ziraat Mühendisi Fuat Yetkin ''Tarımsal Kuraklık ve Küresel Isınma'' konusunda ürecilere toprak ve su kaynaklarının korunmasına yönelik alınabilecek tedbirler konulu sunum gerçekleştirdi.

 BİKİ KORUMANIN ÖNEMİ ANLATILDI
 Toplantının devamında İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Şevket Fidan tarafından ''Bitki Koruma Ürünleri Uygulayıcı Belgesi'' eğitimi verildi. Fidan, zirai ilacın, insan, çevre, su, toprak ve tüm canlılara zarar vermeden kullanılması konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Yaklaşık 70 çiftçinin katıldığı eğitimin sonunda katılımcılara, bitki koruma ürünleri uygulayıcı sertifikası verildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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