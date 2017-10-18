Malatya’da yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında FETÖ’ye ait 70 gaybubet evi Emniyet ve MİT'in ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile deşifre edildi.

112 ŞAHIS HAKKINDA YAKALAMA KARARI

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkartılan ve ByLock kullandığı tespit edilen FETÖ’nün Malatya bölge sorumlusu ‘Halil’ kod adlı Aykut M., Savcılık ve Emniyet sorgusunda 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, FETÖ’nün yeni bir yapılanma içerisine girdiğini itiraf etti. İstihbarat birimleri, FETÖ'nün kripto militanları tarafından kiralanan ve örgütün üst düzey üyelerinin sakladıkları 'gaybubet evlerini' tek tek tespit etti. Yapılan soruşturmalar kapsamında 112 şüpheli şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

ÖRGÜTTEN KOPMAK İSTEYENLERE TEHDİT

FETÖ'nün, “terör örgütü kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak” suçundan aranan firari şahısların saklandığı ve örgütün ‘güvenli ev’ diye tabir ettiği gaybubet evleri oluşturduğu tespit edildi. ByLock ve diğer kripto yazışmalarının güvenlik güçlenirce tespit edilmesinin ardında yakalanma korkusu ile yüz yüze görüşen FETÖ’cüler gaybubet evlerinde kalanlara, moral vermek amacı ile FETÖ’nün propaganda görüntülerini izlettirdiği ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükmünden yaralanan bölge sorumlusu Aykut M., savcılık ifadesinde, örgütün darbe girişimi sonrası çok sayıda elemanını kaybettiği ve küçülmeye gittiği, Malatya’da küçük bölge teşkilatları kurulduğunu anlattı. Aykut M., örgütten kopmak isteyenlerin tehdit edildiğini belirterek, bölge sorumluları evlerde kalanlara, “Eğer yakalanırsanız etkin pişmanlıktan yaralanırsanız örgüt üyeliğini kabul etmiş olacaksınız. Etkin pişmanlıktan yararlananların hepsi cezaevine gidecek ve işler tersine dönünce cemaatte ismini verdiğiniz kişiler size dava açacak ve cezaevine gireceksiniz” diye tehdit ettiği ortaya çıktı.

KONUŞMALARI PARKTA YAPMIŞLAR

Savcılığa etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Aykut, M., “17/24 aralık sürecinin ardından örgüt sırası ile Kakao, Talk, Cover me, Line ByLock ve Egale programlarını gizli haberleşme amacı ile tedbir amacı ile kullanmaya başladık. Bize kesinlikle yazışmalarda ‘abi’ gibi tabirleri kullanılmaması tembihinde bulundular. Bunun yerine ‘kanka, kardeş’ gibi hitaplar kullanırdık. KYK ve güvenlik güçlerince aranan kişiler bize gönderilirdi. Burada kalındığında telefon ve misafir getirmiyorduk. İzole bir yer zaten görüşmemiz gereken kişilerle yüz yüze görüşüyorduk. Buda daha çok parklar oluyordu” şeklinde ifade de bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK