Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ve Başsavcıvekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan iddianamede, 7. Ana Jet Üs Komutanlığı Üs Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık’ın ifadelerine yer verildi. Ayık’ın, “Askeri Havaalanına olay günü hiçbir hava aracının inmeyeceği hususunda Vali Bey benimle görüştü. Bu hususu aynı zamanda ordu komutanımız da bana iletmişti. Olay günü de bir nakliye uçağının havaalanına iniş izni istediğini kule bana iletti. Ancak ben bunun mümkün olmadığını, hava trafiğine alanı kapattığımızı ifade ettim. 15-20 dakika kadar meydanın güneyinde iniş izni bekledikten sonra alamayınca batı istikametine doğru ayrıldı. Benim birliğim Eskişehir'de yer alan Birinci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezine bağlıdır. Olay günü kule bana bu merkezin o an için orada bulunan yetkilisi Korgeneral Ziya Kadıoğlu Paşa'nın, nakliye uçaklarının geleceğini, söz konusu uçakların inişine izin verilmesini, ancak uçaklar indikten sonra tekrar kalkışına izin verilmemesini, içindeki personelin ise gözlem altına alınması için tedbir alınmasını ilettiğini bana aktardı. Ancak kaç uçağın geleceğini söylemedi. Ben de işin açıkçası akıl edip kaç uçağın geleceğini sormadım. Daha sonra 2 tane A400M, 3 tane C130, 2 tane de C160 olacak şekilde toplam 7 uçak indi. Bunları batı pistine sıraladık. Daha sonra giderek içine girdim. Personeli ile konuştum. Hatta o sırada Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak da geldi. Bu kişiye bu personeli emniyetli bir şekilde tek bir bölgede toplayabileceğimizi ilettim. Kendilerinin beklemede kalmasını söyledim. Ben ise Güvenlik Tabur Komutanım, Destek Grup Komutanım ile birlikte söz konusu uçakların içine giderek çevre emniyetini de alarak uçakların içine girdim. Personelle görüştüm. Uçakların içerisinde sadece mürettebat olduğu, başkaca da personel, mühimmat ve malzemenin bulunmadığı tarafımdan görüldü. Kendilerine ‘ne maksatla?’ diye sordum. Onlar da kendilerine uçaklarla havalanmalarını, gidiş noktalarının kalkıştan sonra bildirileceğinin söylendiğini ifade ettiler. ‘Peki, şimdi ne yapacaksınız?’ diye sorduğumda, ne yapacaklarını bilmediklerini ifade ettiler” dediği öğrenildi.

“ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Ayık, uçakların yere indirme gerekçesini de anlattı. Ayık, “Uçakların inişine izin verilmesi hadisesi yakıtlarının kritik seviyeye inmesi ve söz konusu uçakların ülkemiz için çok kıymetli ve stratejik öneme haiz bulunduğu, bunların zarar görmesinin göze alınamayacağı şeklindedir” diye ifadede bulundu.





“BAŞARILI BİRLİĞİN KOMUTANIYIM”

Ayık ifadesinin devamında ise şunları kaydetti:

“Bunun üzerine bende kendileri ile beraber diğer uçaklardaki personellerle de görüştükten sonra gelecek minibüsler ile güvenli bir şekilde 171. Filo Komutanlığı Gazinosuna götürüleceklerini ve orada emniyetli bir şekilde bulunmalarını sağlayacağımızı aktardım. Daha sonra bu kişileri gazinoya gönderttim. Hatta yukarıda da belirttiğim Güvenlik ve Destek Grup Komutanlarımla birlikte gazinonun bulunduğu yere de gittim. Bizzat burada olduklarını müşahede ettim. Yeterli kadar silahlı personelin de çevre güvenliğini aldıklarını gördüm. Daha sonra bu durumu hem Sayın Vali ile yaptığımız görüşmede hem de ordu komutanımızla yaptığım görüşmede kendilerine aktardım. Ayrıca Birinci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkeziyle de irtibata geçip o an için telefona çıkan Korgeneral Hasan Hüseyin Demiraslan'a durumu anlattım. Ayrıca bu bilgiyi Vali ve 2. Ordu Komutanımıza da bildirmiş olduğumu ilettim. Ben emir komuta zinciri içerisinde görev yapan ve görevini hakkıyla yerine getirmeye çalışan kişiyim. Görevi devraldığım tarihten bu yana yaklaşık 1 yıl geçmiştir. İç güvenlik harekatında birliğimin üstlendiği görevler hakkıyla yerine getirilmiştir. Böyle başarılı bir birliğin komutanıyım. Benim illegal bir yapılanmayla işim olmaz.”

TAHİR ÖZÇELİK