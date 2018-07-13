7 milyon ağaç ve tonlarca sebze meyve TEHLİKEDE

Son zamanlarda MASKİ’nin Arguvan ilçesinde yaptığı içme suyu çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezinde içme suyu sıkıntısı giderilse de, ilçe genelindeki sulama suyu sıkıntısı devam ediyor. Yoncalı Barajı’nın bitmesiyle sulama suyu sıkıntısının giderileceğini ifade eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yetkililere çağrıda bulunarak, “Sulama suyu noktasında bir hassasiyet gösterilmesini, yetkililerin bu noktada gayret göstermesini ve bilhassa ‘Yoncalı Barajı’nın’ biran önce bitirilmesini istiyoruz” dedi.

Su problemi Malatya’da etkisini gösteriyor. Su probleminin en çoketkisini gösterdiği ilçeler arasında yer alan Arguvan ilçesi bu yıl da suyla ilgili bazı problemler yaşıyor. Başta içme suyu olmak üzere sulama suyu problemi nedeniyle devamlı gündemde olan Arguvan, MASKİ’nin son günlerde yaptığı çalışmalar nedeniyle içme suyu sıkıntısını bir nebze olsun atlatmış durumda. Özellikleilçe merkezinde içme suyu sıkıntısının kalmaması Arguvanlılara rahat bir nefes aldırsa da, bazı mahallelerde hala içme suyu sıkıntısı devam ediyor. Ayrıca sulama suyu sıkıntısının devam etmesi Arguvan ilçesinde sulama suyuyla ilgili nasıl bir önlem alınacağı merak konusu olurken, içme ve sulama suyuyla ilgili gazetemize konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, önemli açıklamalarda bulundu.

Havaların ısınması başta olmak üzere gurbetçilerin Arguvan ilçesine gelmesiyle birlikte içme suyunda birkaç gün sıkıntı yaşadıklarını hatırlatan Başkan Kızıldaş, ilçede bulunan Arguvan’daki MASKİ şefliğiyle ve MASKİ Genel Müdürlüğüyle iletişim kurularak, bu problem için bir çalışma başlatıldığını söyledi.

İLÇE MERKEZİNDE İÇME SUYU SIKINTISI GİDERİLDİ

Nüfusun normale döndüğü zamanlarda su sıkıntısı yaşamadıklarını belirten Başkan Kızıldaş, “Yaklaşık 5-6 metre civarında yapılan drenajla su bulundu.Bulunan su hemen takviye edildi.Bundan dolayı ilçe merkezimizdeki içme suyu sıkıntımız giderildi. Ben bu noktada MASKİ Genel Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizdeki içme suyu sıkıntısı giderilmiştir. Burada insanlar su sıkıntısı çekmeden sıcaklarda rahatlıkla su ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Daha önceden de sıkıntılarımız vardı ama nüfusun normale döndüğü zamanlarda su sıkıntısı yaşamıyoruz tabi ki.Gurbetçilerin dönmesiyle, havaların ısınmasıyla, ağaç ve sebze sulamalarıyla birlikte tabi su sıkıntısı yaşamaya başlıyoruz. Bu yapılan drenajla, depomuzdaki doluluk oranı şu anda iyi. İçme suyunda bir sıkıntı gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

KIZILDAŞ, VATANDAŞLARI UYARDI

Arguvan ilçe merkezinde içme suyu sıkıntısı giderilse de ilçe merkezi dışındaki bazı mahallelerde sıkıntının devam ettiğini kaydeden Başkan Kızıldaş, “İnsanlar sebze yapmışlar, ağaç dikmişler. Ağaçlar artık büyümüş.Bu noktada ağaçların sulanmasıyla ilgili diyeceğimiz bir şey yok ama sebze konusunda vatandaşlarımız ilçemizdeki manavlardan ihtiyaçlarını giderebilirler, bu konuda biraz daha hassas davranırlarsa bu kurak geçen yılda su ihtiyacımızı gidermiş oluruz; çok fazla su sıkıntısı çekmeden, ilçemizdeki su sıkıntımızı biraz daha aza indirgemiş oluruz. İlçe merkezimizde içme suyu sıkıntımız giderildi ama ilçemiz dışındaki bazı mahallelerde ve mezralarda içme suyu sıkıntımız devam ediyor. En başta Karahüyük Mahallemizde bu sıkıntımız yaşanıyor. Bu konuda ciddi çabalar gayretler devam ediliyor ama sondaj sonrasında su bulunmuştu. Sonra sondaj kurudu ve bazı mahallerimizde içme suyu sıkıntımız devam ediyor. Yapılacak çalışmalarla sıkıntının yakında giderilmesini diliyoruz” diye konuştu.

HER KONUDA SU İHTİYAÇTIR

“Sulama suyu sıkıntısı konusunda, herhangi bir çalışma ve önlem yok” diyen Başkan Kızıldaş, yetkililerden sulama suyuyla ilgili beklentisini de ifade etti. Başkan Kızıldaş, şunları kaydetti:

“Bu yüzden sulama suyu sıkıntıları devam ediyor. Sulama suyu bizim ilçemizin ekonomisinde önemli bir yer tutuyor, çünkü bizim insanlarımız ihtiyaçlarını, yaşamlarını suya dayalı olarak sürdürüyor. Hayvanlarının sulanmasından tutun, her konudasu ihtiyaçtır. Bu sıkıntı giderilmediği zaman insanlarımızın elbette ki problemi artarak devam edecek. Sulama suyu noktasında bir hassasiyet gösterilmesini, yetkililerin bu noktada gayret göstermesini ve bilhassa ‘Yoncalı Barajı’nın’ biran önce bitirilmesini istiyoruz. Ancak bu şekilde sulama suyu sıkıntısının giderilmesini bekliyoruz. Arguvan Ovası çok önemli bir ova. Ve inanıyorum ki Yoncalı Barajı bittiğinde oradan gelecek suyla hem ilçemizin hem ilimizin hem de ülkemizin ekonomisine önemli ölçüde katkılar sunulacak ve ovamız önemli ölçüde yeşerecektir. Yoncalı Barajı’nın biran önce bitirilmesini bekliyoruz.” ( busabahmalatya.com )