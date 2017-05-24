Tanıtım toplantısında ilk konuşmayı Malatya Valisi Mustafa Toprak yaptı. Vali Toprak, Malatya ve ülkenin kadim kültürüne değinerek, “Önemli olacak bir faaliyete dünya ihtişamı ile önemli olan bir ilde İstanbul’da açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. Önemli sinema organizasyonları arasında yerini almış olan ve bu yıl 7’incisini düzenleyeceği Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Türk ve Dünya sinemalarına yeni ufuklar açmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin...
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