24 Mayıs 2017 Çarşamba

7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin ilk tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye ve dünya sinemasının seçkin örneklerinin 7. kez buluşacağı Malatya Uluslararası Film Festivali, 9-16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival için ilk tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 18:08
7. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin ilk tanıtım toplantısı gerçekleştirildi
Bugün İstanbul Taksim’de bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısına protokol üyeleri ile Malatya’dan ve İstanbul’dan gazeteciler ve festival organize ekibi katıldı.

Tanıtım toplantısında ilk konuşmayı Malatya Valisi Mustafa Toprak yaptı. Vali Toprak, Malatya ve ülkenin kadim kültürüne değinerek, “Önemli olacak bir faaliyete dünya ihtişamı ile önemli olan bir ilde İstanbul’da açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. Önemli sinema organizasyonları arasında yerini almış olan ve bu yıl 7’incisini düzenleyeceği Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Türk ve Dünya sinemalarına yeni ufuklar açmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKAN YILDIZ
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